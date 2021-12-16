經濟

高院頒令清盤 壹傳媒續停牌

【明報專訊】財政司長陳茂波較早前引用《公司條例》第879（1）條賦予的權力，向法庭提交呈請將壹傳媒（0282）清盤，高等法院昨日開庭聆訊，壹傳媒沒派出法律代表。代表律政司長的高級政府律師林卓麟在庭上表示，清盤呈請所需的文件已齊備，向法庭申請頒令將壹傳媒清盤。聆案官黃健棠在無人反對下，下令壹傳媒即時清盤。

而有關事件亦引發台灣民間團體擔憂，台灣大陸委員金更關注到，是次壹傳媒清盤，恐使台灣《蘋果日報》員工個人資料、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險。

由壹傳媒臨時清盤人譚競正及文景城代發的公告指出，該集團已被高院頒令清盤，他們兩人仍為其臨時清盤人，直至清盤人獲委任為止，其將繼續停牌。律政司代表昨日在庭外表示，昨日已完成壹傳媒在港的清盤程序，至於台灣《蘋果日報》的業務去向，要視乎壹傳媒的公司架構，並由法庭委任的兩名臨時清盤人全權處理。

台陸委會：密切關注清算事件

隨着壹傳媒旗下香港《蘋果日報》及《蘋果日報》北美版停止運作，該集團剩餘台灣《蘋果新聞網》及香港的百樂門印刷等運作中。台灣民間團體如經濟民主連合、台灣公民陣線等在周二晚舉行拒絕接管蘋果行動，揚言擔心台灣蘋果20年來的員工個人及讀者投書等資料會被人拿來利用，恐令他們入境香港或過境時墮入《港區國安法》法網。

台灣陸委會稱，正持續密切關注壹傳媒清算事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為，以保障民眾權益及公共利益。台灣《蘋果新聞網》昨晚仍在運作，其表示與「經濟民主連合」等團體並無任何交集、有關團體發起捐款資訊，與其完全無關。員工自主參與有關活動，屬個人行為，該公司予以尊重。

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