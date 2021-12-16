經濟

消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局

【明報專訊】據市場消息稱，人稱「幟哥」、連鎖中式酒家龍皇集團（8493）創辦人黃永幟（圖）昨日被拘捕，事件或涉及參與近年異常猖獗的「微信女」（或稱唱高散貨）投資騙局。翻查資料，由他創辦的龍皇今年4月起股價急升，他在6月初突然大手減持股份，隨即股價急瀉，當時有不少網民表示，此前收到「微信女」推介該股。

證監會發言人不予置評

本報昨日曾嘗試致電黃永幟，惟未能接通。證監會發言人回覆查詢時亦指不予置評，警方則表示暫未有進一步消息。龍皇自今年11月11日起停牌至今，以待刊發第三季度業績，停牌前報0.082元。

龍皇自2018年上市至今，連年出現虧蝕，集團現時在港、澳、滬三地，以「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」及「皇璽」4個品牌共經營9間餐館。

翻查資料，黃永幟早前以擬發展其他業務為由，已辭任龍皇主席、行政總裁及董事，並於6月初起分批沽售集團股份，先後6次將手上40.2%股權在市場內出售，累計共套現近8900萬元，現無持有該股任何股份。黃永幟拋售股票期間，龍皇曾在6月10日單日大跌82.7%，股價低見0.38元，市值蒸發近2.5億元。

此前有報道，不少網民早於集團股價暴跌前，已有人於社交媒體推介買入該股票，稱「該股近期正在做緊市值管理，宜家我哋進行提前入貨潛伏」，手法與「微信女」騙局相若。

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