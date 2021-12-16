經濟

生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息報道，美國財政部除了把大疆、曠視等6家中企列入黑名單，同時準備宣布制裁逾10家中資企業，包括一些生物科技企業。

雖然報道沒有指出有哪些生科企業，但生科股人人自危，龍頭股藥明生物（2269）昨日曾急挫逾兩成，同系藥明康德（2359）及藥明巨諾（2126）同跌逾一成，恒生香港上市生物科技指數急跌近9%。

恒生生科指急跌近9%

翻查藥明系三間公司的業務，以6月底止中期業績顯示，以藥明康德在美國業務的收人佔比55%為最高，達58.34億元人民幣，並在當地建立1666人的團隊，以及在特拉華州設立生產基地，但未有明確劃分資產佔比。藥明生物方面，在美國麻薩諸塞州及新澤西州均在建廠中，在當地的非流動資產僅7.78億元人民幣，旗下有其中一款COVID-19中和單抗獲得美國緊急使用授權批准，同時亦有抗體偶聯藥物（ADC）藥物獲當地FDA（食品藥品監督管理局）批准。藥明巨諾在美國涉足業務較少，只有在今年2月有一款CAR結構體產品獲美國FDA的上市批准而已。

在一眾生物科技股中，身為大藍籌的藥明生物跌幅最厲害，全日跌19.25%，收報79.1元。其沽空額高達11.97億元，為今年2月3日以來最高。其他生物科技股包括榮昌生物（9995）及金斯瑞（1548）等亦跟跌，普遍跌逾10%。藍籌股中生製藥（1177）亦跌逾5%。另外，彭博指華府周四開會討論進一步制裁中芯（0981），中芯全日跌6%。

分析：恒指續受壓 不排除低見22000點

港股昨日跌215點，收報23,420點，主板成交額1277億元。科指及國指分別跌1.52%及0.9%。永裕證券董事總經理謝明光指出，就算藥明股價受壓，市盈率仍達150倍以上，估值仍高，加上近年的新晉大藍籌多是在高估值時加入指數，因此難免在遭遇美國出手打擊內地企業及內地持續監管措施下，致恒指持續受壓，不排除會低見22,000點。

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