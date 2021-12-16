經濟

內地商人入稟阻南太地產撤換董事

【明報專訊】由本港商人顧明均創辦、佳兆業（1638）為主要股東的美國上市公司南太地產（美：NTP），上月底突然召開特別股東大會，將4名佳兆業代表董事「踢出局」。與佳兆業份屬友好、持有南太約3.43%股權的內地商人陳壯榮昨入稟高院，指公司違反《公司法》規定，未有在股東會召開前至少7天向股東發通知，並禁止他參與股東會，申請禁制令，阻止董事變動議案。

上月底股東會 佳兆業代表董事被「踢出局」

翻查公告，南太於上月30日召開股東會，至12月3日公布，會議通過立即解除盧永仁、呂愛平、譚禮寧及吳泗宗董事職務，並且另外委任6名董事加入董事會。佳兆業現時持有南太約23.9%股權，據此前內地有傳媒報道，集團與陳壯榮關係甚密，其中佳兆業之前投資佳兆業地皮，陳壯榮亦曾有份參與。

據陳壯榮入稟狀指出，他在南太持股3.43%權益，本身並非今次南太特別股東大會動議的一方，但他作為股東擁法定權利，尤其今次股東會上動議董事變動將改變集團董事會架構，並形容今次南太董事會變動很大可能會全面改變旗下眾多附屬公司的佈局。陳此前已入稟英屬處女島高等法院，要求法院聲明南太未能給予他開會前通知，並令他不能投票，甚至在會上通過無效的決議，損害他應有權益。他稱，南太亦早已公布在明年1月24日召開另一場特別股東大會，以及可能進一步召開其他股東會，否決此前的動議。因此他冀高院頒下禁制令，限制南太董事會撤銷原董事職務及委任新董事，甚至配發股份，並且使有關決議無效。

上 / 下一篇新聞

九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅
九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅
話你知：60年代獲賽馬會捐助 興建薄扶林校舍
話你知：60年代獲賽馬會捐助 興建薄扶林校舍
聖基道兒童院與長實換地建鹿茵山莊
聖基道兒童院與長實換地建鹿茵山莊
YOHO Hub最快今日開價及開放示位
YOHO Hub最快今日開價及開放示位
翠華觀塘前總部完成1.4億補價
翠華觀塘前總部完成1.4億補價
富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約
富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約
生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成
生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成
消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局
消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局
高院頒令清盤 壹傳媒續停牌
高院頒令清盤 壹傳媒續停牌
騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入
騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入
中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級
中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級
降準釋放1.2萬億 部分置換MLF
降準釋放1.2萬億 部分置換MLF
強積金混合基金基準指標納A股
強積金混合基金基準指標納A股
李克強：進一步加強中小微企金融支持
李克強：進一步加強中小微企金融支持
亞洲證券業協會：近半會員憂港監管
亞洲證券業協會：近半會員憂港監管
安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流
安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流
優步將售非戰略性股票 包括滴滴
優步將售非戰略性股票 包括滴滴
德勤研究：港逾六成初創盼未來3年進軍大灣區
德勤研究：港逾六成初創盼未來3年進軍大灣區
太陽城售飛機套現逾7000萬
太陽城售飛機套現逾7000萬
美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌
美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌
RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠
RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠
豐田5482億開發電動車
豐田5482億開發電動車
張兆聰：電力板塊向好 光伏玻璃落後可追
張兆聰：電力板塊向好 光伏玻璃落後可追
技術取勝：大唐發電1.6元沽壓大
技術取勝：大唐發電1.6元沽壓大
Blue宣傳保費回贈 推以禮換錢
Blue宣傳保費回贈 推以禮換錢
「女股神」反省5日後仍雄心不減
「女股神」反省5日後仍雄心不減
劉思明：生科股反彈難扭劣勢 留意落後電股
劉思明：生科股反彈難扭劣勢 留意落後電股
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
湯文亮：美國收了台灣70年陀地
湯文亮：美國收了台灣70年陀地
瑞聯韋立民：聯儲明年勢加息壓樓泡
瑞聯韋立民：聯儲明年勢加息壓樓泡
景順Kristina Hooper：美住宅供應明年將增加
景順Kristina Hooper：美住宅供應明年將增加