經濟

富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約

【明報專訊】內房債務爆煲「音樂椅」持續，多次甩賣資產還債的富力（2777）昨日突然披露，向兩筆將於明年1月到期、本金總額合共為7.25億美元（約56.55億港元）境外債券持有人，尋求將債券合併並申請延期半年還款，並提出以「八三折」現金回購部分債券。富力表明，若未能成功獲債權人同意延期，可能無法在1月13日如期兌付相關到期票據，屆時將觸發債券違約。

明報記者 方楚茵

根據公告，富力除尋求將兩批債券合併及延期外，亦向債券持有人提供現金回購選項，可選擇以原來價格賣出變現，但最多只可出售所持票據的五成；或是選擇全部賣出，但價格相當於原來價格的83%。

可原價回購 上限為持債五成

在上述文件發出後，富力股價由升轉跌，曾低見3.5元或跌5.7%，收市跌幅收窄至2.96%，報3.6元。其中富力的一筆境內債「16富力04」曾插水下跌22.67%，並觸發盤中停牌，但其後跌幅收窄至僅2.69%，報57.9元。此外，中國恒大（3333）一筆境內債「20恒大01」昨再跌30%，收報11.965元。

內房股昨多先升後跌，花樣年（1777）跌7.25%、禹洲（1628）跌5.71%、旭輝（0884）跌4.51%，融創中國（1918）跌4.21%等。

富力表示，今年下半年行業和資本市場出現重大變化，受銀行減少貸款，導致開發商獲得境內資本機會減少；買家獲取按揭貸款亦告減少，以及憂慮樓盤項目可能無法完工，導致售樓收入下跌。此外，境外市場憂慮行業壓力，導致富力融資變得更加困難。

集團表示，雖然早前表明正致力「產生足夠的離岸現金流」，以償還境外到期債務，但目前尚有不少工作需要處理以實現其財務承諾。不過，富力表明現時無法保證可以完成工作籌集資金，並可能對集團境外資金情况產生不利影響。

富力：無法保證可完成籌資

富力又稱，在過去的12至18個月中，管理層展示決心和承諾，包括節約開支、減購土儲、出售資產和抓緊融資機會。

同時，集團及其主要股東亦已透過出售部分資產以滿足合約承諾，例如廣州國際機場富力綜合物流園30%權益，以及富力物管股權等，以協助改善集團流動性。

富力表示，作為努力的一部分，公司正尋求將其債務期限延期，以改善現金流管理，並向票據持有人尋求將其票據延期，以改善富力整體財務狀况及財務穩定性。若上述的徵求未能成功完成，公司可能不能在2022年1月13日到期時全額贖回票據。

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