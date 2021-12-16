翠華觀塘前總部完成1.4億補價

星星地產宏業西街項目補價逾8億

另星星地產（1560）旗下元朗宏業西街商住項目（鄰近朗屏8號），以8.18億元完成補地價，項目最高可建樓面約17萬方呎，每方呎樓面補地價即約4780元。該公司早前稱，項目計劃興建約300伙，主打實用330方呎的1房戶，佔逾50%，實用220至250方呎的開放式戶佔約10%，餘下則屬2房至3房連套房單位。此外，永義（1218）窩打老道93至95A號，以逾3.6億元補地價，涉及近4.9萬方呎住宅樓面，每方呎樓面補地價約7400元。

尚‧珒溋商場約3億獲洽購至尾聲

另方面，合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）合作發展的啟德尚‧珒溋商場，獲買家以約3億元洽購至尾聲，以面積約1.2萬方呎計，呎價約2.46萬元。發展商指商場正與準買家進行最後洽購階段，預計本月底完成交易，據悉準買家擬引入零售及飲食品牌。市傳物業由「街市大王」建華集團洽購，該公司回應，未來會制定不同投資策略，投資各類型具發展潛力項目。