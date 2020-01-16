YOHO Hub最快今日開價及開放示位

The YOHO Hub昨日再開放3房及2房示範單位予傳媒參觀，連同早前已開放的4房樓王示範單位，項目一共提供5個示範單位（經改動單位及清水房）予準買家參考。3房示範單位以第2座38樓E室為藍本，實用面積538方呎，屬3房連開放式廚房，另設化妝間間隔；事實上，「化妝間」為不設淋浴間的洗手間；3房單位開則方正，配開放式廚房；單位浴室及化妝間均不設窗戶。2房示範單位以第3座18樓H室，室用面積441方呎，採開放式廚房，同樣開則方正，外接23方呎露台；浴室預設淋浴間，不設窗戶；值得留意，項目所有開放式廚房均預設隱藏式摺枱。

21 BORRETT ROAD 4房戶1.8億沽

港島新盤方面，除恒地（0012）上環堅道CAINE HILL 於本周六作首輪開售外，信置（0083）亦部署推售旗下中環ONE CENTRAL PLACE。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，ONE CENTRAL PLACE設於中環的售樓處正準備2個示範單位，包括1房及2房戶型，最快本月底登場。

近日新盤市場連錄億元豪宅成交，資料顯示，長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD 1期，以1.768億元售出19樓3號單位及2個車位，單位實用2193方呎，4房雙套間隔，實呎80,260元，買家選用240天即供付款；該項目今年初開售至今，累沽約28伙，吸金逾58億元。

部分新盤繼續推售現樓貨尾。萊蒙國際（3688）集團銷售及市場總監蘇誦豪表示，集團與俊和共同發展的何文田128 WATERLOO 已屆現樓，正陸續發信予業主收樓。項目迄今累售約30伙，單位總數約28%，套現約4.5億元。發展商昨日開放4房現樓示範單位，連家俬及裝修費約400萬元，現接受預約參觀，短期內推出招標，價錢將參考同區豪宅，項目其他餘貨將加價2%至4%推售。