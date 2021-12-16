聖基道兒童院與長實換地建鹿茵山莊

聖公會獲裁不用繳利得稅

聖公會1993年邀請發展商入標購買有關土地，或以合營企業協議方式發展相關地皮，最終決定與長實（1113）合作，聖公會負責提供地皮，長實負責補地價，將項目建為豪宅屋苑鹿茵山莊，項目1998年落成，提供22間獨立屋、5座低座住宅和5座高座住宅，合共381伙住宅單位。據悉，聖公會獲分部分單位及車位，並於1998至2006年出售，獲利逾11億元。稅務局認為聖公會從事商業活動，在2006年向其追討利得稅，涉逾1.8億元。

事件引起聖公會與稅局角力，雙方對簿公堂長達6年，最終於2016年終審法院駁回稅局提出的上訴，終審法院指聖公會1993年與長實合作前仍把該地皮視為資產，大可在邀請發展商提交標書時出售土地，因此，不能確定聖公會簽訂合營企業協議之前，已有意向如何處置該塊土地，故聖公會不用就該項目繳交利得稅。