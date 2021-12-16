經濟

聖基道兒童院與長實換地建鹿茵山莊

【明報專訊】疫情下豪宅樓價屢創新高，具豪宅發展潛力的地皮亦買少見少，發展商開始透過換地方式增加土儲。對上一宗矚目換地個案，要追溯至1997年前，香港聖公會的聖基道兒童院在1989年向政府就大埔一幅土地提交發展圖則，計劃遷移兒童院及重新發展該地，政府同年12月批准聖公會的有關申請。有關地皮在1990年7月獲批改劃，並批准重建成住宅項目。

聖公會獲裁不用繳利得稅

聖公會1993年邀請發展商入標購買有關土地，或以合營企業協議方式發展相關地皮，最終決定與長實（1113）合作，聖公會負責提供地皮，長實負責補地價，將項目建為豪宅屋苑鹿茵山莊，項目1998年落成，提供22間獨立屋、5座低座住宅和5座高座住宅，合共381伙住宅單位。據悉，聖公會獲分部分單位及車位，並於1998至2006年出售，獲利逾11億元。稅務局認為聖公會從事商業活動，在2006年向其追討利得稅，涉逾1.8億元。

事件引起聖公會與稅局角力，雙方對簿公堂長達6年，最終於2016年終審法院駁回稅局提出的上訴，終審法院指聖公會1993年與長實合作前仍把該地皮視為資產，大可在邀請發展商提交標書時出售土地，因此，不能確定聖公會簽訂合營企業協議之前，已有意向如何處置該塊土地，故聖公會不用就該項目繳交利得稅。

上 / 下一篇新聞

九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅
九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅
話你知：60年代獲賽馬會捐助 興建薄扶林校舍
話你知：60年代獲賽馬會捐助 興建薄扶林校舍
YOHO Hub最快今日開價及開放示位
YOHO Hub最快今日開價及開放示位
翠華觀塘前總部完成1.4億補價
翠華觀塘前總部完成1.4億補價
富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約
富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約
內地商人入稟阻南太地產撤換董事
內地商人入稟阻南太地產撤換董事
生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成
生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成
消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局
消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局
高院頒令清盤 壹傳媒續停牌
高院頒令清盤 壹傳媒續停牌
騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入
騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入
中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級
中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級
降準釋放1.2萬億 部分置換MLF
降準釋放1.2萬億 部分置換MLF
強積金混合基金基準指標納A股
強積金混合基金基準指標納A股
李克強：進一步加強中小微企金融支持
李克強：進一步加強中小微企金融支持
亞洲證券業協會：近半會員憂港監管
亞洲證券業協會：近半會員憂港監管
安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流
安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流
優步將售非戰略性股票 包括滴滴
優步將售非戰略性股票 包括滴滴
德勤研究：港逾六成初創盼未來3年進軍大灣區
德勤研究：港逾六成初創盼未來3年進軍大灣區
太陽城售飛機套現逾7000萬
太陽城售飛機套現逾7000萬
美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌
美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌
RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠
RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠
豐田5482億開發電動車
豐田5482億開發電動車
張兆聰：電力板塊向好 光伏玻璃落後可追
張兆聰：電力板塊向好 光伏玻璃落後可追
技術取勝：大唐發電1.6元沽壓大
技術取勝：大唐發電1.6元沽壓大
Blue宣傳保費回贈 推以禮換錢
Blue宣傳保費回贈 推以禮換錢
「女股神」反省5日後仍雄心不減
「女股神」反省5日後仍雄心不減
劉思明：生科股反彈難扭劣勢 留意落後電股
劉思明：生科股反彈難扭劣勢 留意落後電股
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
湯文亮：美國收了台灣70年陀地
湯文亮：美國收了台灣70年陀地
瑞聯韋立民：聯儲明年勢加息壓樓泡
瑞聯韋立民：聯儲明年勢加息壓樓泡
景順Kristina Hooper：美住宅供應明年將增加
景順Kristina Hooper：美住宅供應明年將增加