九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅

明報記者

心光盲人院位置優越，享鋼線灣一帶海景，具豪宅發展潛力，早在10多年前，恒隆地產（0101）曾以私人協約方式投得心光盲人院重建權，多番申請改劃住宅但遭否決。心光盲人院本月初向城規會申請改劃住宅，計劃重建5幢不多於9層高住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅，以3房及4房戶為主，總樓面約13.2萬方呎。該校在提交文件時提到，因將在東涌興建院舍及學校，要面對搬遷及發展帶來的財政壓力，冀能土地改劃申請，令項目順利進行。

心光強調收支均用於視障學童教育

本報就上述換地協議條款分別向九倉及心光盲人院暨學校查詢，九倉確認與心光盲人院暨學校換地事宜，但未有透露詳情。心光盲人院暨學校回覆本報稱，該校是慈善機構，所有收入和開支（當中包括與建校遷校有關的），都根據該校在政府註冊的章則宗旨，用於該校視障學童、青少年和院友的教育和社會服務上；現時積極做好工作，貫徹執行為視障學生、青少年和院友的學習成長和長遠福祉努力。

該校補充，與九倉交換地皮/土地，不是合作發展薄扶林道項目，新校址在東涌，可建樓面約20萬方呎，較現時校舍約14萬方呎增加6萬方呎或43%。正如所有涉及土地建築事項，有不少程序要處理，包括各政府部門、城規會的申請，還有建築、設施、裝置、搬遷、交通安排、院校長遠發展等，亦需要各方努力和財政的支持及配合，估計至少要5年以上才建成新校。直至在東涌的新校建成取得學校註冊及政府部門相關批文等，才會搬遷，交出薄扶林道地段予九倉。

恒隆多番申改劃住宅遭城規否決

據換地協議條款顯示，九倉將協助心光盲人院興建東涌新校舍及其他社福設施，另向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅土地，該4幅土地毗鄰正是心光盲人院未來東涌新校舍及滿東邨，亦與擬建港鐵東涌線延線的東涌西站相近。據悉，該4幅土地面積約19萬方呎，部分土地為海岸保護區土地。連同未來新校舍，5幅地連合起來後，該校可自成一角，盡享東涌灣海景。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，心光盲人院位於的薄扶林地早於1911年英殖時期批出，地皮發展年期75年，並已再續多75年，即發展年期至2061年將屆滿，至今僅餘40年，相信這對心光和發展商影響不大。