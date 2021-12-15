道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備

道富環球投資管理亞太區投資部主管Kevin Anderson表示，過去兩年，環球多國面對新冠病毒疫情，至今已經適應及知道如何處理，在此情况下，預期明年環球經濟會進一步正常化，屆時消費、服務以及旅遊業等行業會有上升勢頭。儘管如此，明年市場仍面對多方面的挑戰：第一，現時通脹升溫已超過多國央行預期，相信市場會加快加息步伐，以遏止通脹持續向上。不過，央行加息或減少買債的時期至關重要，不慎出錯將會令市場急劇波動。

收水時間倘出錯 將令市場波動

第二，現時固定收益回報處於低水平或負回報，固然更多投資者會轉向買入股票，但股市也將會更為波動，一些板塊可能出現獲利後遭沽空的情况。第三，中美關係將會影響市場表現。第四，儘管現時環球經濟正陸續從疫情中復蘇，但新型變種病毒的出現，將導致多國再度收緊社交距離限制措施，均會影響投資者信心。

Kevin又預期，今年美國平均通脹率為4.7%，明年會下降至4.4%，主要是看到明年當地供應鏈壓力逐步紓緩。不過，一旦美國聯儲局過於鷹派，或再度收緊防疫政策都會令通脹率走高。近日，環球多國提出實現碳中和及零碳排放的目標，以至投資市場追捧綠色經濟股。惟發展綠色事業需要投入大量資源研發，故可能進一步推高通脹率，投資者可留意新興市場在綠色能源發展帶來的通脹影響。

歐洲企業債有利可圖

投資配置方面，Kevin表示波動市下仍看到許多投資機遇。未來會增持股票，尤其是加重歐洲地區比重，並解釋歐洲企業盈利正拾級而上，加上現時估值低於美股，預期未來會有許多上升空間。此外，他又看好美國小型企業，可預期受惠經濟復蘇下的強勁銷售盈利、政府投入基建等。未來則看淡已發展市場債券，但仍喜歡企業債，相信歐洲企業債會有利可圖。

作為分散投資風險，會考慮長年期美國國債，以抵禦股市的波動。明年將踏入加息周期，儘管預期加息幅度不會很大，但仍會配置部分於大宗商品，因具抗通脹能力。Kevin續稱，今年初曾增持黃金，但現時已作出調整，因看到長期國債的需求更高，預期能提供更高回報。最後又看好以當地貨幣計價的發展市場債券，如可提供高息的中國國債等。

明年全球經濟增長料放緩至4.6%

11月底，新型變種病毒Omicron爆發，令投資市場出現如過山車般的波動。Kevin表示，新型病毒最壞的影響是令工廠停工，供應鏈出現問題，到時經濟會出現高通脹低增長。不過，去年市場在新冠病毒出現後陷入恐慌，但最終疫苗出現令市場再回歸正常。他相信，今次亦不例外，將會有針對Omicron的疫苗出現，惟要留意一些新興市場疫苗接種率偏低，都會影響國家經濟下行，個別板塊如航空旅遊業亦受累。他預期今年全球經濟接近升5.8%，受新型變種病毒不明朗因素影響下，明年增長放緩至4.6%。

道富環球資管亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow表示，過去有不少投資者詢問明年會是增長股抑或價值股會跑贏，Michele坦言，明年走勢難以預測，一方面加息周期會影響大型科技股表現，另一方面預期孳息率曲線橫行將不利價值股，在此情况下，投資者應留意較不受影響的能源及金融板塊。在市場充斥多個不明朗因素下，投資者更要選擇市值較高的企業、具增長潛力同時又能抵禦市場風險的企業。

內房債務危機最終可解決

中國恒大（3333）債務問題一直受市場關注，Michele表示，如恒大問題未能處理將會引發一連串經濟危機，這是中國政府最不願意看到的情况。事實上，自事件爆發後，恒大與內地政府已成立團隊着手解決問題及維持正常運作，她相信最終問題會得到解決，但過程中，內房企業會承受不小壓力，投資者在選擇相關債券時，可選資金流較強勁及規模較大的內房企業，相信危機會順利度過。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]