新地元朗YOHO王國共涉8200伙

【明報專訊】The YOHO Hub登場，意味新地投資長近30年打造的YOHO大都會版圖快將圓滿收場。現時YOHO系列涵蓋新元朗中心、YOHO Town、YOHO Midtown、Grand YOHO及即將登場的The YOHO Hub B期共5個屋苑，涉約8200伙；以及YOHO Mall I、YOHO Mall II及YOHO Mix（位於The YOHO Hub基座、興建中）共3個大型商場，總面積約100萬方呎。
YOHO系列頭炮為YOHO Town，原址本為雞地，新地於2002年以2.5億元與政府達成補地價協議，並於2003年7月、本港剛經歷SARS後推售，首批16伙均呎（呎價以建築面積計算）為1560元，2房僅73萬元起。
2003年YOHO Town
2房僅73萬入場
YOHO 系列第2期YOHO Midtown相隔7年後於2010年2月登場，首批50伙均呎為5200元（呎價以建築面積計算），較毗鄰1期YOHO Town二手市價高約20%，當時創新界西北區1997年後分層新盤開價新高，首批單位入場費262.1萬元。
至於YOHO第3期Grand YOHO，則於2016年8月登場，首張價單226伙，折實均呎11,968元；項目首輪推售共收約1.7萬票、超額54倍，一度膺97後新盤票王。