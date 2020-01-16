The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多

明報記者 容婌維、攝影 李紹昌

預計關鍵日期為2023年3月31日的The YOHO Hub ，樓花期長約15個月。事實上，戶型多元化是The YOHO Hub最大特色，提供1房至4房、合共11款不同間隔單位，分類平均。至於被視為「樓王」的是「至尊4房」，示範單位以第5座28樓H室為藍本，實用面積1178方呎、屬4房雙套房連儲物房及多用途房間隔，全盤1030伙中，僅提供47伙此款單位，佔比僅4.6%。

「至尊4房」樓王全盤僅47伙夠矜貴

單位設長方形客、飯廳，開則方正；內籠亦闊落，客廳連接41方呎露台，為住戶提供更大戶外空間。至於飯廳，連接儲物房及梗廚。儲物房採趟門設計，方便住戶儲物，而在經改動示範單位中，發展商將儲物房牆身拆除，改裝成開放式酒櫃。

可留意的是，梗廚房連接多用途房及17方呎工作平台，交樓標準設置煮食爐具、蒸焗爐、雪櫃、洗衣機等家電，並提供3邊工作枱面。

11款不同間隔單位 分類平均

連裝修的示範單位，發展商將交樓標準的廚房重新設計，騰出較多空間擺放二人吧枱；而多用途房設為儲物室。4間睡房全部開則方正，兩間套房均可放置雙人牀，主人套房採大玻璃窗，採光度充足；另一套房設雙邊窗，值得留意的是，較大一邊窗外為冷氣機平台。另兩間細房開則相若，可靠牆放置單人牀及衣櫃等家具。單位客廁及套廁均屬「明廁」，惟上述3個浴室中，只有主人房套廁設浴缸。

會所休閒設施方面，The YOHO Hub設雙住客會所，分別為Club Vis、Club Vim，提供大約4萬方呎室內面積、另21萬方呎戶外園林。

1200米「YOHO步道」貫穿整個屋苑

根據發展商資料，會所設有雙泳池，包括50米室外泳池及28米室內泳池；另有為兒童專設的兒童水上樂園，設嬉水池、噴水池、水上滑梯、按摩池等設施。此外，會所設有大型健身室、瑜伽室、室內體育場、桑拿房、宴會廳等設施；戶外位置另設約1200米緩跑徑「YOHO步道」，貫穿整個屋苑。

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