恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億

土審決定頒發強拍令，將底價調整至10.09億元，較去年9月申請強拍時提交的估值報告逾6.5億元，多逾3.4億元或53%。據悉，項目地盤面積10,361方呎，項目底價10.09億元，以重建後5.18萬方呎計，每方呎樓面地價約1.95萬元。

逾5億一統羅便臣道94號等業權

除上述項目獲批強拍令外，恒地昨日亦就持有大部分業權的羅便臣道94、94A及96號進行強拍，在無對手下，恒地執行董事黃浩明以底價5.221億元統一項目業權。物業佔地約6362方呎，在1963年落成，樓齡約58年，坐落於「住宅（乙類）」用地，地庫層是兒童遊樂場，地下至6樓為住宅用途，每層設有3個住宅單位。

黃浩明統一項目業權後表示，整個項目收購時間約6至7年，將連同毗鄰羅便臣道98及100號一同發展，合併後，地盤面積增加至1.2萬方呎，以地積比率5倍發展，預計可建樓面約6.08萬方呎，將會興建中小型單位，預計入則、拆樓等前期工作，最快2年後以樓花形式推售。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，西半山少有可供發展的地皮，加上住宅用地需求殷切，是次拍賣屬區內罕有，相信具備重建潛力的半山物業將備受發展商追捧。