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YOHO Hub開價前 朗8一日3成交

【明報專訊】新地（0016）元朗站上蓋大型新盤The YOHO Hub推售在即，帶旺同區二手屋苑交投。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗周一「閒日」連錄8宗成交，當中朗屏8號佔3宗，其中5座中高層G室，實用面積719方呎，3房套房間隔，以1080萬元成交，實呎15,021元。原業主2016年7月以863.2萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利216.8萬元或25%。

此外，朗屏8號同日亦錄得2座高層J室成交，實用面積597方呎，3房間隔，以938萬元沽出，實呎15,712元，以及5座低層H室，實用面積537方呎，同屬3房間隔，成交價848.5萬元，實呎15,801元。

元朗「閒日」一日8宗二手成交

利嘉閣分行高級經理朱子華表示，元朗溱柏本月暫錄3宗成交，最新為10座高層E室，實用面積313方呎開放式戶，外望市景，開價515萬元，減價約37萬元或約7.2%，以478萬元易手，做價仍創屋苑同類新高，實呎15,272元。原業主於2017年8月以406萬元購入，4年多帳面獲利72萬元或約18%。

PARKSIDE實呎逼2.1萬破頂

將軍澳南半新盤THE PARKSIDE，新錄1房戶破頂價成交，香港置業分區董事劉浩勤表示，屋苑2A座中層B室，實用面積398方呎1房，單位減價78萬元或約9%後，以822萬元成交、實呎20,653元，呎價料屬屋苑二手新高，成交價則為1房新高。原業主2014年11月以522.4萬元一手買入，7年帳賺逾299萬元或57%。

另外，薄扶林貝沙灣再錄大額二手成交。利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣4期3座中層A室，實用面積1893方呎，4房雙套連工人套間隔，望海景，以7,228萬元連2個車位沽出，實呎38,183元，原業主2004年10月以2,132萬元購入，及後再以每個43萬元、即共86萬元購入2個車位，總購入價約2218萬元，帳面獲利5010萬元或2.2倍。

相關字詞﹕貝沙灣 溱柏 朗屏8號

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