六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙

海茵莊園周六第三輪賣312伙

港島方面，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，半山堅道新盤CAINE HILL，將於周六首輪開售50伙，包括39伙1房及11伙開放式戶，實用面積190至285方呎，折實價542.3萬至869萬元，折實實呎26,572元至30,759元，當中31伙（佔62%）折實價不多於800萬元。入場單位為6樓F室，實用面積190方呎、開放式，折實價542.3萬元，折實實呎28,544元。市傳項目3日累收約350票，超額約6倍。

韓又稱，同系部署明年首季推出深旺道5號的利奧坊第4期，涉逾600伙。同系列的利奧坊．曉岸、利奧坊．凱岸及利奧坊．曦岸，現累售約1306伙，佔約九成，套現約76.3億元，將以現樓招標特色戶。

皓日加推130伙 周六次輪銷售

恒隆地產（0101）九龍灣新盤皓日，繼上周六起首輪推售100伙，累沽80伙後，昨首度加推130伙，周六次輪銷售，包括1房至3房套間隔，實用面積320方呎至770方呎，折實價741.8萬至1774.7萬元，折實實呎20,008元至25,563元。折實均呎22,628元，比首批折實均呎21,549元高出約5%。

對比新舊價單價錢，抽出新價單實用面積326方呎的30樓H室1房戶，定價785.2萬元，實呎24,086元，比樓下一層H室首批定價761.3萬元，實呎23,353元，高出3.1%。扣除約0.1%樓層差價，實際加價約3%，折實價753.79萬元，折實實呎23,122元。