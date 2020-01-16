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CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出

【明報專訊】中港通關在即，超級豪宅先行起動，昨日單日便錄得3宗逾億元新盤成交，而本月至今，不足半個月更已錄6宗同類成交，共涉逾18億元（見表），其中新地（0016）東半山 CENTRAL PEAK第2期昨以約3.868億元售出一幢洋房，實呎超過10萬元，創東半山一帶屋苑式洋房呎價新高。另樂聲電子（0213）旗下南區大潭道45號，昨日亦以逾4.5億元售出一幢洋房，實呎直逼10萬元大關。

明報記者 林尚民、容婌維

成交紀錄冊顯示，昨日以招標形式售出的CENTRAL PEAK第2期物業，為Bliss Link洋房1號，洋房實用面積3723方呎，連1129方呎花園、767方呎天台及284方呎前庭，並設2個車位，成交價3.868億元，實呎103,895元，成交金額及呎價均創項目新高，其中呎價更創東半山屋苑式洋房新高。資料顯示，買家選用靈活付款計劃，成交期540日。

事實上，同區對上一宗最高呎價洋房成交，同由CENTRAL PEAK第2期創下，上月售出的實用面積3695方呎Bliss Link洋房2號，實用面積3695方呎，連花園1126方呎、天台767方呎及前庭290方呎，成交價3.525億元，實呎95,425元。

樂聲電子逾4.5億沽大潭道45號5號屋

另方面，大潭道45號昨日以4.538億元售出5號洋房，物業實用4784方呎，連997方呎天台及1097方呎花園，實呎94,858元。由7幢洋房組成的大潭道45號，自2019年至今累售5幢洋房、套現逾22億元，其中2019年8月售出的7號屋，成交價4.78億元、實呎99,335元，料為大潭一帶洋房呎價最高紀錄。

不足半月6宗同類豪宅涉逾18億

除CENTRAL PEAK第2期外，新地近日亦發售多個新盤，同系沙田九肚麗坪路雲端，昨日亦透過招標以1.2291億元售出Premier 3號屋，實用面積2892方呎連265花園和660方呎天台、實呎4.25萬元，買家成交期720日、可享提前入住，為項目3個月來首宗一手成交。

YOHO Hub本周開價首批最少206伙

另外，同系元朗西鐵站上蓋新盤The YOHO Hub，昨日首度開放位於中環國金中心1期內「至尊4房」示範單位予傳媒參觀（相關示範單位報道刊B6），新地代理總經理陳漢麟表示，項目本周將再開放更多示範單位並開價，預計周末開放示範單位予公眾參觀。陳續指，有見元朗區對大單位需求增加，上述4房雙套分層戶亦屬YOHO系列首見；上述單位預計以招標形式推售，惟未知首批會否推出上述戶型。據了解，首張價單將推出不少於206伙，而部分面積較細之4房單位有機會以價單形式推售。

相關字詞﹕新地 新盤成交 豪宅成交 雲端 大潭道45號 CENTRAL PEAK第2期

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