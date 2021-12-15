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經濟
2021年12月15日星期三
技術取勝
投資策略
Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
合興通過私有化 下月27日除牌
物管股急挫 碧服自設「三不」禁令
摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服
雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車
前總警司韋能治任思捷執董
百富環球：獨立調查無發現資料傳至其他地方
港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%
富衛擬棄美上市 明年回港IPO
楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見
賭股重挫 港股跌逾300點
國泰上月載客量升85％ 仍較疫前跌97％
易方達推A50ETF 冀未來有衍生品
英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力
美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成
張兆聰：上實環境進收成期可冷吼
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
國泰君安「老臣子」王冬青辭任
阿布泰重新登陸HKTVmall
劉思明：燃氣股受捧 中集安瑞科強勢未完
周顯：馬斯克鋪路體面「退市」
湯文亮：資本主義的烏托邦
盧楚仁：金價明年料好淡爭持
CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出
六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙
YOHO Hub開價前 朗8一日3成交
李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬
恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億
利市封店10萬短租羅素街地舖
The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多
新地元朗YOHO王國共涉8200伙
道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
【明報專訊】中升控股需先企穩65元（圖）
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Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
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