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馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成

【明報專訊】自稱「狗狗幣教父」（Dogefather） 的特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克，昨在Twitter（美：TWTR）發帖表示，旗下特斯拉的部分商品將開始接受狗狗幣（Dogecoin）支付。他在香港時間昨晚6時半左右發帖後，狗狗幣價格最多飈升約三成至0.22美元左右。

批法定貨幣易被政府稀釋

馬斯克周一獲美國《時代》雜誌評選為「2021年度風雲人物」後，亦向《時代》談論狗狗幣的好處，認為它較比特幣及其他虛擬貨幣更具優勢，是「更適合進行交易」的虛幣。

他指出，比特幣適合作為一種價值儲存的工具，卻不能有效取代交易貨幣，因為其每宗交易的成本很高，以致交易量很低，投資者傾向持有它，而不是將其出售或消費。他續稱，狗狗幣卻剛好相反，是一種鼓勵人們消費的虛幣，卻不是一種作為價值儲存的工具。馬斯克在10月曾透露，持有狗狗幣、比特幣及以太幣。

馬斯克稱，相對於法定貨幣（Fiat money），虛幣有其優勢，因為無論哪個政府，都可能把法定貨幣稀釋，這對人們來說是一種有害的稅收，尤其是對那些因貨幣供應量增加，而令現金儲蓄被稀釋的人。雖然馬斯克看好虛幣前景，但他也懷疑虛幣能否取代法定貨幣。不過近期多數虛幣在聯儲局準備加快「收水」之際價格回落。比特幣價格昨晚在4.7萬美元水平徘徊，較11月的接近6.9萬美元歷史高位跌約三成。

比特幣料至2140年才完成開採

Blockchain.com的最新數據顯示，比特幣的供應量在過去12年已被開採90%。根據Cointelegraph的數據，餘下10%的比特幣供應量將要花近120年才能被完全開採，要至2140年2月才完成。這是由於比特幣挖礦獎勵每4年減半（Bitcoin Halving），例如目前每開採一個區塊，比特幣礦工可獲約6.25枚比特幣，但到2024年，比特幣回報將減少一半，餘此類推，挖礦回報隨時間過去而不斷減少。開採最後一枚比特幣更將要花接近40年。由於現已開採的兩成比特幣估計已經丟失，無法尋回，意味公開市場流通的比特幣數量，將永遠無法達到2100萬枚的開採上限。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕以太幣 比特幣 特斯拉 馬斯克 狗狗幣

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