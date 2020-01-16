美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高

【明報專訊】聯儲局昨開始一連兩天的政策會議之際，美國的潛在通脹壓力繼續加劇，11月份生產者物價指數（PPI）按年增長9.6%，較10月的8.6%升幅顯著擴大，是2010年10月有紀錄以來最大的升幅。此外，上月的核心PPI亦按年增長7.7%，升幅遠高於10月的6.8%，是歷來最大的升幅。上月用於生產鋼鐵及鑄鐵產品的廢棄鋼鐵、汽油、新鮮蔬果、工業化學品和噴氣燃料等價格向上，令PPI增長加快，預示美國的消費者物價指數（CPI）將持續高企，增強了市場對聯儲局收緊貨幣政策的預期。美股三大指數早段下滑，納指跌約1%。市場預期利率上升，銀行股板塊向上。