英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力

要進入元宇宙，用戶需透過網絡及虛擬實境（VR）頭戴裝置等設備，而這需要強大的運算能力。晶片業界的Nvidia（美：NVDA）正為建構元宇宙打造晶片及軟件，而高通（美：QCOM）則為VR頭戴裝置等提供相關晶片，至於英特爾則準備推出首款元宇宙軟件。

fb母企4.7億收購Meta Financial商標

英特爾加速運算系統及繪圖業務負責人Raja Koduri表示，用戶以筆記簿電腦參與消耗晶片大量運算能力的元宇宙遊戲時，若家中有其他閒置電腦設備，英特爾正開發的元宇宙軟件，可偵測閒置電腦設備的未使用運算力，並透過家中的連網系統，讓筆記簿電腦接入這些閒置運算力，使元宇宙遊戲運行得更暢順。

英特爾表示，設計這款軟件時，就考慮到把各款符合產業規格的硬件，包括競爭對手的晶片，納入協同範圍。英特爾稱，這款晶片將涉及大量開源（open sourcing）代碼，與外界共享。此外，近期全力進軍元宇宙領域的Facebook母公司Meta Platforms（美：FB）證實，已透過一家關聯公司，以6000萬美元（約4.7億港元）的價格，收購美國地區銀行Meta Financial的公司名稱及商標資產，反映元宇宙對其商業價值。Meta Platforms透露，將公司名稱由Facebook改名前，就與Meta Financial就商標資產問題進行討論。

著名運動品牌Nike（美：NKE）近期也在虛擬資產領域大灑金錢，收購了虛擬運動鞋非同質化代幣（NFT）工作室RTFKT。這家初創公司在5月籌集到800萬美元的種子輪融資，公司估值為3330萬美元，未知Nike的收購代價。RTFKT近期最新關注的NFT項目之一，是與藝術家村上隆合作推出名為「CLONE X」的虛擬化身項目。

蘋果新iOS版本 增「數碼遺產功能」

另外，蘋果最新推出的 iOS 15.2版本，新增「數碼遺產功能」，用戶最多可指定5名「遺產聯絡人」，讓他們在用戶離世後取用死者的iCloud帳戶及個人資料。

（綜合報道）

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