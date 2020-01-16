經濟

易方達推A50ETF 冀未來有衍生品

【明報專訊】易方達昨日推出追蹤MSCI中國A50互聯互通指數ETF上市，分別以港元（3111）和人民幣（83111）計價，管理費率為每年0.5%，期望目標總費率（TER）為每年0.8%。ETF每手100股，以昨日收市價計算，每手3182元，首日下跌0.93%。易方達香港首席投資官（國際固定收益）祁廣東表示，期望首階段的資產管理總額（AUM）可達40億港元，屆時可支持發行窩輪等衍生工具，但強調沒有達到40億元AUM的時間表，要視乎市場接納程度和指數表現。

看好明年MSCI中國A50表現

祁廣東表示，看好明年MSCI中國A50指數表現，今年A股投資氣氛受內地監管影響，不過他認為明年的調控會較寬鬆，上周的中央經濟工作會議重提以經濟建設為中心，相信在目前中國宏觀經濟環境下，政策投放空間較大，財政和貨幣政策可發揮較大作用。MSCI A50指數在新興行業龍頭公司佔比，較富時A50為多，因此可以更為受惠。南方東英及華夏基金周一亦推出了追蹤MSCI中國A50 ETF，後者的管理費率較易方達低0.2個百分點。易方達香港宣傳策劃部及核算部部門總經理石峰表示，會視乎市場發展作出評估，有可能調整管理費率。不過他表示，管理費對總費率有重要影響但非全部因素，該行能向交易對手取得較優惠費用，同時使用掉期等衍生工具降低成本，有信心該ETF的回報不會較同業為差。

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