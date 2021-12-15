經濟

國泰上月載客量升85％ 仍較疫前跌97％

【明報專訊】國泰航空（0293）公布11月客貨運量數據，載客量約7萬人次，按年升85.2％，但仍較疫情前2019年同期跌97.3％。收入乘客千米數升87.1％，但仍較疫情前跌96%。顧客及商務總裁林紹波表示，11月客運運力按月微增，相當於疫情前同期客運運力的12%，新變種病毒Omicron影響顧客外遊意欲，以及港府收緊多個市場檢疫要求，預料本月營運不多於疫情前12%的客運運力。國泰昨日收報6.37元，全日跌1.5％。

客運運力相當於疫前12%

林紹波稱，上月的客運業務持續面對「極大挑戰」，月內美國及澳洲重開邊境，國泰已增加航班班次以滿足需求，公司亦把握若干亞洲區內的出行需求，並重啟馬德里和米蘭航班，惟月內主要自香港及中國內地前往英國的留學生需求顯著減少，影響整體客運量，上月的日均載客量較10月份減少 5%。今年首11個月，國泰載客量按年跌86.4％，客運力跌65.1％，貨運量按年跌1.1％，貨運力跌12.5％。

貨物運載13.53萬公噸 按年升15.8％

月內國泰運載13.53萬公噸貨物，按年升15.8％，但較疫情前跌23.9％，貨物收入噸千米數按年升15.5%。

林紹波指，11月繼續為貨運高峰期，整體航空貨運需求依然非常強勁，加上運載通常經由船運的貨物，反映零售商需要補充庫存以滿足消費者需求，月內相當於疫情前的71％貨運運力，料貨運高峰期將持續至整個12月，計劃於月內全面運作所有貨機航班。

上 / 下一篇新聞

Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
合興通過私有化 下月27日除牌
合興通過私有化 下月27日除牌
物管股急挫 碧服自設「三不」禁令
物管股急挫 碧服自設「三不」禁令
摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服
摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服
雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車
雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車
前總警司韋能治任思捷執董
前總警司韋能治任思捷執董
百富環球：獨立調查無發現資料傳至其他地方
百富環球：獨立調查無發現資料傳至其他地方
港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%
港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%
富衛擬棄美上市 明年回港IPO
富衛擬棄美上市 明年回港IPO
楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見
楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見
賭股重挫 港股跌逾300點
賭股重挫 港股跌逾300點
易方達推A50ETF 冀未來有衍生品
易方達推A50ETF 冀未來有衍生品
英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力
英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力
美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成
馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成
張兆聰：上實環境進收成期可冷吼
張兆聰：上實環境進收成期可冷吼
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
國泰君安「老臣子」王冬青辭任
國泰君安「老臣子」王冬青辭任
阿布泰重新登陸HKTVmall
阿布泰重新登陸HKTVmall
劉思明：燃氣股受捧 中集安瑞科強勢未完
劉思明：燃氣股受捧 中集安瑞科強勢未完
周顯：馬斯克鋪路體面「退市」
周顯：馬斯克鋪路體面「退市」
湯文亮：資本主義的烏托邦
湯文亮：資本主義的烏托邦
盧楚仁：金價明年料好淡爭持
盧楚仁：金價明年料好淡爭持
CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出
CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出
六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙
六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙
YOHO Hub開價前 朗8一日3成交
YOHO Hub開價前 朗8一日3成交
李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬
李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬
恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億
恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億
利市封店10萬短租羅素街地舖
利市封店10萬短租羅素街地舖
The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多
The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多
新地元朗YOHO王國共涉8200伙
新地元朗YOHO王國共涉8200伙
道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備
道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備