經濟

賭股重挫 港股跌逾300點

【明報專訊】評級機構惠譽近日將澳博（0880）、金沙中國（1928）列入負面觀察名單，濠賭股昨重挫，美高梅中國（2282）創上市新低，低見4.21元，收報4.3元，跌8.9%；永利澳門（1128）亦創上市新低，見5.62元，收報5.64元，跌8.9%；金沙中國（1928）挫6.9%，是跌幅最大藍籌；澳博（0880）及銀娛（0027）亦分別跌4.2%及3.4%。

金沙中國瀉6.9% 跌幅最大藍籌

惠譽指出，金沙中國、澳博、美高梅的娛樂場博彩經營權明年6月到期，由於重新招標程序的可見度有限，未來的監管和經營環境將如何影響現金流和槓桿，以及現有運營商獲得新經營權的可能性，近期的信貸風險已增加。

市場憂慮變種病毒及料聯儲局加快收水，以及內地網信辦向微博（9898）罰款，引發科技股下跌。科指昨跌2.28%，收報5884點。

北水淨流入17億 連續15日流入

恒指昨午後最多挫394點，收報23,635點，跌318點或1.33%，主板成交1200億元，國指跌1.55%。

微盟（2013）、汽車之家（2518）齊跌6%，為跌幅最大科指成分股。微博（9898）曾瀉逾10%，收市仍跌9.62%。北水南下合計淨流入16.99億元，連續第15日流入，累計流入319.35億元，青島啤酒（0168）獲4.85億元淨入，股價升2.68%。

上 / 下一篇新聞

Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理
合興通過私有化 下月27日除牌
合興通過私有化 下月27日除牌
物管股急挫 碧服自設「三不」禁令
物管股急挫 碧服自設「三不」禁令
摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服
摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服
雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車
雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車
前總警司韋能治任思捷執董
前總警司韋能治任思捷執董
百富環球：獨立調查無發現資料傳至其他地方
百富環球：獨立調查無發現資料傳至其他地方
港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%
港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%
富衛擬棄美上市 明年回港IPO
富衛擬棄美上市 明年回港IPO
楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見
楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見
國泰上月載客量升85％ 仍較疫前跌97％
國泰上月載客量升85％ 仍較疫前跌97％
易方達推A50ETF 冀未來有衍生品
易方達推A50ETF 冀未來有衍生品
英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力
英特爾藉軟件進軍元宇宙 借其他閒置設備 提升運算能力
美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
美上月PPI升9.6% 有紀錄以來最高
馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成
馬斯克稱接受支付 狗狗幣曾飈三成
張兆聰：上實環境進收成期可冷吼
張兆聰：上實環境進收成期可冷吼
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
技術取勝：天工國際待突破5元阻力
國泰君安「老臣子」王冬青辭任
國泰君安「老臣子」王冬青辭任
阿布泰重新登陸HKTVmall
阿布泰重新登陸HKTVmall
劉思明：燃氣股受捧 中集安瑞科強勢未完
劉思明：燃氣股受捧 中集安瑞科強勢未完
周顯：馬斯克鋪路體面「退市」
周顯：馬斯克鋪路體面「退市」
湯文亮：資本主義的烏托邦
湯文亮：資本主義的烏托邦
盧楚仁：金價明年料好淡爭持
盧楚仁：金價明年料好淡爭持
CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出
CENTRAL PEAK實呎破10萬 貴絕東半山 洋房實用面積3723方呎 近3.9億招標售出
六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙
六盤周六推售578伙 CAINE HILL首輪賣50伙
YOHO Hub開價前 朗8一日3成交
YOHO Hub開價前 朗8一日3成交
李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬
李國能妻3個月內連沽兩豪宅套現5238萬
恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億
恒地羅便臣道88號批強拍 底價逾10億
利市封店10萬短租羅素街地舖
利市封店10萬短租羅素街地舖
The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多
The YOHO Hub元朗站壓軸新盤戶型多
新地元朗YOHO王國共涉8200伙
新地元朗YOHO王國共涉8200伙
道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備
道富環球投資管理：明年選股宜價值增長兼備