賭股重挫 港股跌逾300點

金沙中國瀉6.9% 跌幅最大藍籌

惠譽指出，金沙中國、澳博、美高梅的娛樂場博彩經營權明年6月到期，由於重新招標程序的可見度有限，未來的監管和經營環境將如何影響現金流和槓桿，以及現有運營商獲得新經營權的可能性，近期的信貸風險已增加。

市場憂慮變種病毒及料聯儲局加快收水，以及內地網信辦向微博（9898）罰款，引發科技股下跌。科指昨跌2.28%，收報5884點。

北水淨流入17億 連續15日流入

恒指昨午後最多挫394點，收報23,635點，跌318點或1.33%，主板成交1200億元，國指跌1.55%。

微盟（2013）、汽車之家（2518）齊跌6%，為跌幅最大科指成分股。微博（9898）曾瀉逾10%，收市仍跌9.62%。北水南下合計淨流入16.99億元，連續第15日流入，累計流入319.35億元，青島啤酒（0168）獲4.85億元淨入，股價升2.68%。