經濟

楓葉教育全年蝕31億 核數師不表意見

【明報專訊】停牌近半個月的楓葉教育（1317）昨日公布截至8月底止全年業績，受累於內地落實《民辦教育促進法實施條例》（下稱實施條例），對旗下以合約安排控制學校（或俗稱VIE結構）造成影響，導致集團在內地的民辦中、小學及非營利學齡前教育業務終止入帳，致由盈轉虧，虧損達31.28億元（人民幣．下同）。

未來1年25億借貸到期 現金僅7億

核數師對其帳目不表意見，原因是其未來1年有25.47億元有抵押借款到期，但於8月底現金僅有7.4億元，因此對持續經營的能力產生重大疑慮。

該集團昨早復牌，股價最多曾經大跌24.14%，全日收市最終報0.72元，跌幅仍達17.24%。最近因為《實施條例》而需要作評估，並延遲公布全年業績的教育股，除了楓葉教育之外，亦包括光正教育（前稱睿見教育）（6068）、成實外（1565）、天立教育（1773）及博駿教育（1758），光正教育及成實外將於本周五公布業績。

未能將中小學等業務綜合入帳

楓葉教育除因為未能夠將原有內地的中、小學及學齡前教育業務綜合入帳，終止入帳的學校本身有盈利4.53億元，終止入帳產生的虧損達29.05億元。在內地及海外學樣的持續經營業務虧損，亦達6.72億元。因為資產負債表大縮，致資產負債率由原先的78.5%，抽升至243.5%。撇除終止業務影響，經調整純利6.09億元，按年增長13.5%，不派息。

該集團回應指出，已採取或將繼續落實措施緩解流動資金壓力，並改善現金流量狀况，管理層及董事信納，按持續經營基準編製綜合財務報表屬合宜，並且認為有足夠12個月的現金資源滿足營運及到期融資需求。

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