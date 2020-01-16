經濟

港今年新股表現亞洲最差 3/4潛水 逾1億美元IPO平均跌18.7%

【明報專訊】由順豐控股分拆出來的順豐同城（9699）昨首日掛牌，股價延續暗盤「潛水」走勢，低開至15.2元，較招股價跌7.43%，其後跌幅擴大，一度挫逾16%。收市報14.9元，跌9.26%，以一手200股計，帳面蝕304元。新股破發在今年屢見不鮮，統計10月至今，新股掛牌首日力保不失的只有約18%。此外，據彭博社統計，今年以來近75%的香港新股都見紅，若計1億美元以上的IPO，平均表現為跌18.7%，成為亞洲區內最差。

明報記者 葉翠、胡學能

翻查資料，統計10月至今，17家新股中僅3家首日掛牌沒跌穿上市價，當中以北海康成（1228）、鴻承環保科技（2265）及鷹瞳科技（2251）跌幅最大，分別挫近27%、11%及9.5%；以累積表現來計，亦僅3隻新股未有見紅，當中鷹瞳科技（2251）累跌逾四成，安能物流（9956）及京城佳業（2210）分別累挫逾三成。

順豐同城昨首掛跌9.26％

據彭博統計，今年以來香港新股破發率近75%，遠高於其他地區；若計1億美元以上的新股，香港平均表現跌18.7%，中國內地、韓國及印度則位列三甲，分別為升86.3%、39.6%及32.3%（見圖）。

本港新股上市波折重重，日前內地人工智能企業商湯集團（0200）遭美國財政部列入黑名單，以致要延遲上市計劃。瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，相信其他欲上市的科企沒如商湯般被視為敏感，不會面對類似問題，惟由於過去兩年香港有大量公司上市，今年恒指亦跌了不少，投資者整體心態相對謹慎，故認為明年上半年新股活動會放慢，待投資者消化後，或於年中、下半年復蘇。

瑞銀：新股市場料明年中始復蘇

對於中概股在美面臨退市風險，金弘毅表示，現美國約有240多家中概股，總市值9.2萬億港元，其中17家佔上述總市值69%在港有作二次上市，故從市值而言已解決大部分問題。

未在香港上市但符合香港上市條例約有50多家，佔上述總市值的約30%，粗略估計可能約10至20家明年有興趣來港上市。至於剩餘170多家公司僅佔總市值2%，暫未符合來港上市條例，估計若尋求回流方案，或先退市做重組，再來港或內地科創板上市。

美國證交會近期通過修訂《外國公司問責法》，沒滿足相關法規要求準則的公司可被除牌，瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉稱，相信該舉措會為香港新股市場帶來更多機會，估計明年有更多這類企業以香港作上市地。

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