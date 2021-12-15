經濟

雷軍退出多家關聯公司 小米：精力放在造車

【明報專訊】小米集團（1810）董事長雷軍近日接連退任多家關聯公司，惹來市場關注其動向。集團公關總經理王化昨於微博回應，安排屬正常變更，又稱雷軍今年的精力主要放在造車相關事務上，高層們已可以分擔部分相關的工作和職責，形容是次調動是「是一個姿態，更是一個行動」。不過，小米股價未受刺激，昨收市跌4.2%至18.44元，見今年以來低位。

澄清小米沒「雙線造車」規劃

王化指出，雷軍曾在集團投資者會上透露，「目前小米造車的各項進展，比我的預期要快」，表明集團造車的工作提速，「能不管的事情一定不管」。內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，雷軍接連退出廣東小米科技、廣州小米通訊技術、廣州小米訊息服務、珠海小米通訊技術等關聯公司的法定代表人、執行董事或董事長職務。

同時，王化亦澄清小米沒有「雙線造車」的規劃，強調不會直接參與智米的戰略決策。此前有報道，小米的生態鏈公司智米科技已加入造車大軍，正與汽車設計公司接洽，對接整車設計工作。

雖然小米明言擬全力造車，但外界仍有聲音聯想到，雷軍會否步阿里巴巴（9988）創辦人馬雲後塵，成為下一個被中央整肅的對象。自今年3月宣布造車以來，小米雖然一度升至30元水平，不過股價後繼無力，反覆向下，昨日跌至年內低位18.44元。相較今年初高位35.3元，小米今年以來累跌44.5%。

小米昨斥資4917萬回購

根據聯交所文件，小米昨斥資4917.08萬元，回購265萬股股份。不過受壓於北水淨流出1.85億元，小米股價仍未見太大起色。翻查資料，小米今年月以來累計斥資1.58億元，回購逾1400萬股。

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