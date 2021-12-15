經濟

摩通：同系交易反映資金緊張 「減持」世茂世服

【明報專訊】世茂服務（0873）前日向同系世茂股份（滬：600823）收購物管項目惹來投行炮轟，摩通表示，交易作價相當顯著高於市場水平，不單反映世茂系資金緊張，企業管治更出現「紅旗」訊號，質疑世茂擬將物管業務現金流轉移到開發層面，因此將世茂（0813）、世茂服務同時降級至「減持」，目標價雙雙劈價至5.5元。

受事件影響，世茂系股債昨日跌勢未止，其一筆境內債「20世茂G4」更跌六成，另多隻境內債券跌幅亦達兩成。

上交所要求交代交易對價公允性

世茂系交易亦惹來上交所關注，要求世茂股份說明今次交易是否意欲通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，損害上市公司利益和中小股東合法權益。上交所亦要求世茂股份交代交易對價公允性，並要求公司自查是否存在應披露未披露事項等。

至於日前網傳世茂非標、銀行貸款出現違約，據微信公眾號《財經塗鴉》引述消息稱，世茂集團一份聲明指上述為不實消息，公司經營一切正常，並指11月份整體行業商品房銷售出現一定程度下滑，1月至11月份錄得2600億元（人民幣‧下同）住宅銷售，並有約2200億元資金回籠。隨着政策逐漸明朗，在供給及需求邊際改善愈發顯現，希望市場盡早企穩。集團又稱，未來會減少對房地產業務的依賴，加大發展商業、酒店等，通過高穩定性和高利潤率業務助公司穿越行業周期。

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