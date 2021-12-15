物管股急挫 碧服自設「三不」禁令

承諾半年不與碧桂園作逾2億交易

受事件影響，內房及物管股昨明顯受壓，世茂服務大跌32.02%、融創服務（1516）跌17.05%、金科服務（9666）亦跌14.31%、恒大物業（6666）跌13.21%、新城悅（1755）跌10.99%。

除不交易外，碧桂園服務同時表示，集團與控股股東兼主席楊惠妍承諾，未來半年不會進行任何配售或減持，強調公司資產、資金及決策完全獨立，與碧桂園無任何從屬關係。市場估計，碧桂園服務今次的「三不」承諾，與前日世茂服務關連交易被炮轟估值不合理及憂慮物管股成為內房財務工具有關。

摩通昨日發表報告，提到市場對物管行業成為關連內房「提款機」已存在憂慮，其中融創中國（1918）早前出售融創服務股權，以及將商業物管業務售予融創服務便是一例。

摩通表示，一旦物管股需向內房「輸血」將要保留現金並減少併購，影響增長前景，其中該行指融創資金仍見緊張，故將融創服務降級至「減持」，目標價「腰斬」至7元。此前，摩通早已點名數隻高危內房，指對恒大（3333）、融創、奧園（3883）、禹洲（1628）及富力（2777）五股保持審慎。

融創服務昨斥資逾4323萬回購

融創服務昨日亦罕見斥巨資繼續護盤，據聯交所文件顯示，集團昨日以4323.85萬元回購500萬股，回購價介乎8.46至8.8元，約佔已發行股本的0.16%，是自公司上市以來單日最大規模回購；至於「重災區」世茂服務亦有回購，以約1064.1萬元回購200萬股。