經濟

Ken Sir持600萬股華置 籲反對私有化 稱與伙伴持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理

【明報專訊】華人置業（0127）將於周五（17日）舉行股東會就私有化動議投票表決。據集團股東名冊顯示，中小型業主會創辦人、創天傳承（8195）主要股東「Ken Sir」呂宇健實物持有600萬股華置股份，他回覆本報記者電話查詢時表明擬投票反對私有化，認為華置大股東「大劉」劉鑾雄夫婦私有化出價對股東形同「侮辱」，認為作價至少6元。他稱個人與伙伴持股實際多於600萬股，並呼籲其他小股東一同反對，令華置今次私有化出現變數。

明報記者 陳偉燊

「大劉」夫婦早前提出以每股4元私有化華置。根據條例，大劉及甘比夫婦今次私有化華置能否過關，其中一個關鍵在於須在股東特別大會上，在持股約21.41%的無利害關係計劃股東當中，獲至少75%贊成，以及反對票不能多於10%；相當於不能多於持有約4100萬股份或持2.1%股權的股東反對計劃。

不能多於2.1%股權反對計劃

據本報翻查華置股東名冊，呂宇健是在今年11月將600萬股轉為實物持有，是撇除大劉以外實物持貨最多的單一股東。本報昨日向呂宇健查詢投票意向，他表示：「當然反對啦！對股東是侮辱價！和6元可接受的水平有距離！」。他聲言計及其他個人帳戶，持股實際遠多於600萬股，加上友好伙伴，估計合共佔可否決議案的獨立股東門檻的三分之一、即約持股0.7%。他表示與伙伴均擬投反對票，並估計只需市值約1.5億元華置股份，便足以推翻私有化建議。

呂宇健稱，他早於2013年開始投資華置，並稱因為華置頻頻大手派息已經「回本」。他表示，早已估計大劉夫婦或會提出私有化，因此自今年2月起再增購600萬股，平均成本價約2.83元，總成本約1600萬元。他估計，一旦今次私有化成事，可以藉此套現約2400萬元，並稱即使私有化不成亦「無所謂」，反而是今次華置私有化前每股資產淨值折讓高達七成，遠高於其他老牌發展商，情况令他更難接受。

呂：華置頻大手派息已「回本」

呂宇健更稱，一旦私有化失敗，或會向華置入稟，笑言「要狙擊狙擊者（大劉有股壇狙擊手綽號）」，追究公司投資恒大（3333）股票及債券的決策。他質疑，華置在私有化前市值僅約40億元，但此前斥資逾百億元狂掃恒大股債時，卻以分階段形式繞過股東授權，最終招致損失，並認為大股東與其低價私有化圖利，何不多出資6億元，提高私有化作價補償股東。

目前無單一股東持股逾5%

華置除大股東大劉夫婦外，目前並無單一持股逾5%股東。而據股東名冊，除呂宇健外，華置僅有數人實物持逾百萬股，至於名人如新地（0016）主席郭炳聯、結好金融（1469）行政總裁洪瑞坤及富地石油主席邱達強等亦有實物持股，但數量相對較少。

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