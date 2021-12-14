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經濟
2021年12月14日星期二
技術取勝
投資策略
新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房
內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON
內房新暉3.27億一統醫局街舊樓業權
明年來港內地生 美聯估增逾10%
LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶
置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳
商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶
港版SPAC最快明年1月實施
雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水
騰訊急召董事會 破天荒研派中期息
港股衝高回落 收跌41點
世服逾16億購同系物管項目 95%須20日內支付 或反映系內資金需求緊張
許家印2.2億恒大股份已解除抵押
吉汽伙力帆科技 組合資公司
金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯
會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬
蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價
聖誕臨近 國際運費創新高
Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
張兆聰：煤炭股少人留意 反可穩步炒上
瑞銀資產管理：商品投資有助抵消通脹風險
劉宇亮：電力公司跑贏大市有因
薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
何民傑：發展創科亦須地盡其用
誠哥投資荷李活男星初創 進軍元宇宙
新地籲員工投票 選德才兼備議員
劉思明：周期股累積升幅勁 可分散投資內需股
周顯：公司發高息債派息 幫內房老闆冚私債
湯文亮：「入球少代表進攻力強」悖論
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
【明報專訊】特步國際10.5元料有承接（圖）
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