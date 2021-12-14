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薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？

【明報專訊】11月初本欄曾提及，去年摺屏智能手機出貨量約只佔當年全球智能手機總出貨量的0.24%；估計今年也不到0.75%。摺屏手機未來是否真的能夠為手機行業打開新局面，現在還無法確定。果然近日就傳出，全球率先推出摺屏手機的公司柔宇科技，已深陷資金鏈斷裂危機。

柔宇科技這場危機由一封討薪求助信引爆。12月初，一名自稱在柔宇科技從事人力資源管理工作的員工在網上發文稱，公司拖欠近千名員工工資，連清潔和保安也不例外。

9月四成支薪 10月拖糧逾月

12月8日淩晨1時多，柔宇科技創辦人、董事長兼行政總裁劉自鴻在其微信朋友圈中發文表示：「在人生至暗時刻，也不要指望雪中送炭，唯一能做的是，堅持到底，永不言棄。」間接證實了欠薪問題。

由於長期虧損，柔宇科技的資金鏈近年一直緊張。此前已削減一些員工福利以壓縮開支。但由今年9月起，連發放工資也有困難，該月僅發放了四成工資；10月更加一分錢都沒發。

公司管理層曾宣稱，會在11月30日補發10月份的工資，但最終卻未能兌現承諾。同日，劉自鴻召開員工大會，坦承公司資金狀况，並聲稱新一輪融資可能在今年12月或明年1月到帳。但有員工表示，不再相信公司「畫餅（意指只屬空談）」，若一直拖欠工資將會維權。

3年半累蝕近32億人幣

其實，柔宇科技今天的困局並不令人意外。柔宇在2017年、2018年、2019年的收入分別只是6472.67萬、1.09億、2.27億元（人民幣，下同）；但虧損卻分別高達3.59億、8億及10.73億元。2020年上半年公司收入為1.16億元，虧損高達9.6億元。即是說，每做1元生意，柔宇就虧蝕幾元。在2017年初至2020年中這3年半期間，累積虧損已多達31.92億元。

另一方面，自從在2020年5月融資3億美元後，柔宇科技已有一年半沒有新的融資。今年1月，柔宇曾向內地科創板遞交招股書，計劃透過上市集資多達144.34億元，但在2月9日撤回。媒體猜測，有可能是因為未能通過審批。據悉，柔宇科技創辦人、董事長兼行政總裁劉自鴻自小已是一名學霸。他在清華大學取得學士和碩士學位後，又在美國史丹福大學獲得博士學位，之後曾在IBM工作。到2012年，他在矽谷、深圳及香港同步成立柔宇科技。2018年10月31日，公司就公開發表及展示其摺屏手機「柔派」，並在2019年第一季量產出貨，號稱是全球第一款量產的摺屏手機。

疑選錯技術路線 產品穩定遜同行

回國之初，劉自鴻得到內地政府部門器重。一些媒體也將他捧得上天，與馬斯克比肩。然而，劉自鴻並沒顯示出與馬斯克同級的執行力，他對生產、財務和管理等似乎並不在行。此外，他在選擇技術路線時，也可能犯了嚴重錯誤。

現時，柔性屏行業的主流技術是低溫多晶矽（LTPS），三星、京東方等國內外廠商都採用這個方案。但柔宇科技卻選擇了較為冷門的銦鎵鋅氧化物（IGZO）技術路線。有業內專家表示，IGZO方案的成本確實較低，但耗能高、穩定程度差，兼且會拖低生產良率。事實也似乎證明了這一點。柔宇科技的柔性屏在2019年的生產良率僅為36%，雖然2020年提升至65%，但相比之下，京東方的柔性屏生產良率在2020年已達到85%，比柔宇高出20個百分點。這導致柔宇很難擠進第一線手機品牌的採購清單。

此外，劉自鴻和創業團隊長期從事技術研發，缺少生產和營銷經驗，令柔宇長期面對產能閒置的問題。早在2018年6月，柔宇已投產首條類六代全柔性顯示屏生產線，但在2018年和2019年，其產能利用率僅為15.1%和31.2%。

柔宇業務分為B2B和B2C，即銷售柔性屏解決方案和柔性屏手機。柔宇曾和空中巴士、LVMH、瀘州老窖等知名公司簽訂不具約束力協議，據說是將柔性屏運用在飛機機艙、奢侈手袋上，但實際上並沒帶來多少訂單。撐起其營收的，主要是一些不知名的深圳公司。

手機生意方面，柔宇在2018年10月底發表全球首款摺屏手機，一度令它聲名大噪，但手機銷量一直不理想。據報道，截至2020年中，其存貨帳面價值達4.8億元，與其營收相比，比例大得驚人；加上至今都沒有一線手機品牌採用柔宇方案，產品就更難賣得動。

柔宇翻身難 劉自鴻須讓出權力

雖然柔性屏處於上升軌道，但柔宇的問題不小，要翻身絕不容易。除了需要引入新資金，手握公司逾七成投票權的劉自鴻，肯定還需要讓出部分權力。一方面，這是對業績差強人意表示負責。另一方面，公司亦確實需要引入具備生產、營銷經驗的專才，來重新梳理業務。否則，實在很難令人看好。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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