經濟

會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬

【明報專訊】過去兩年新冠肺炎疫情下，限聚令等防疫措施仍未解除，婚宴、酒店等行業深受其害。其中由大家樂（0341）前主席陳裕光兒子陳浩弘創辦的婚宴集團會所1號（ClubONE），旗下位於新蒲崗寶光商業中心的太子東堤分店早前已告結業，並遭業主向高等法院入稟追討租金、管理費等合共逾886萬元欠款。

據入稟狀資料，會所1號自去年5月至今年11月底止已未有支付每月40萬元租金，合共達648萬元；另計及期間亦有差餉、管理費、政府地租等欠款，計及3個月免租期提供的租金減免，並扣除銀行擔保代為支付的144萬元後，總欠款達886.35萬元。

原告又表示，自去年12月起多次透過律師向會所1號追討欠款，惟集團一直拖欠有關款項，故入稟追回欠款。按公司註冊處資料，原告明華物業投資有限公司，董事包括港足前精工班主黃創山（Kanjanapas Keeree）；其胞弟、連鎖鐘表零售商「時間廊」母企寶光實業（0084）主席兼行政總裁黃創增等人。

事實上，會所1號執行董事陳浩弘去年已表示，在食肆、聚會等禁令下，以婚宴為主的餐飲進入「冰河時期」，並透露當時有兩間位於九龍及新界區的分店租約期滿，集團亦未有續租。據官網資料，集團目前於全港仍有13個據點，當中最矚目莫過於2017年、以月租過百萬元承租的沙田地標「明星海鮮舫」，全層合共可容納118圍酒席。

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