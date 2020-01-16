經濟

金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯

【明報專訊】美國聯儲局今年最後一次議息會議前夕，香港金管局昨再宣布，因應銀行的持續需求，將分8次增發共400億港元外匯基金票據，增發將會在明年1至2月間舉行，每次增發50億元的91日期外匯基金票據。計及今年8月、10月分別宣布增發400億元票據，今輪累計宣布增發1200億元票據。分析認為，若港元及美元息差再擴大，料明年金管局仍會繼續宣布增發。

明報記者 胡學能

金管局昨公布增發票據後，港匯變化不大，由約7.7984水平左右，微升至7.7977附近；截至昨晚近8時，已轉弱至7.8004水平。拆息方面，1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）昨報0.20625厘，與上個交易日比較，跌0.202個基點（100個基點等於1厘）。至於3個月HIBOR報0.25946厘，雖跌0.096個基點，但仍較3個月期美元LIBOR於0.1982厘水平附近高逾6個基點（圖）。

金管局表示，會繼續留意市場情况，並保留調整或不全部執行8次增發的可能性。

據彭博終端顯示，目前香港銀行體系結餘約3875億元，若金管局本周及下周的計劃增發量、以及昨公布明年初的8次計劃增發量都全部執行，預測銀行體系結餘於明年首季內，會跌至約3375億元水平。

下季銀行體系結餘 料跌至約3375億

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，相信金管局透過有秩序的時間表慢慢吸收銀行體系結餘流動性，令本地銀行間市場流動性不會過於充裕，而使息口過低，否則息口過低即港元及美元息差拉闊，或令港元有資金外流壓力，故金管局做法是先行減輕息差擴闊的壓力，以保持港匯穩定。

溫嘉煒表示，明年初完成8次增發票據後，不排除仍續需增發。他指銀行除了樓按貸款參考1個月港元拆息外，大部分類型貸款在衡量資金成本時會參考3個月期息口水平，至於1個月拆息近期回升，則主要是反映年結因素。

分析：倘港美息差續擴 料明年續增發

港匯方面，溫嘉煒稱，市場既然意識到金管局冀避免港美息差拉闊，相信港匯亦不會跌得太急，雖美國倘明年落實加息，資金或從港元流走，但若同時有多隻中概股回流香港上市，市場亦會對港元有需求，故現未能預判港匯明年上落區間。

相關字詞﹕外匯基金票據 金管局 港匯

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