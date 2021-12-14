吉汽伙力帆科技 組合資公司

各出3億人民幣 佔50%股權

吉利汽車表示，經雙方協商一致，合資伙伴亦可另行指定主體進行出資，出資款項主要用於研發、營運強化、市場開拓及品牌維穩等日常運營。值得留意的是，由吉利控股股東李書福透過旗下吉利科技，持有力帆科技約28.98%股權。力帆科技主要從事乘用車、摩托車、發動機、通用汽油機的研發、生產及銷售。

冀優勢互補 快速提升乘用車市場份額

吉利汽車稱，合資公司的成立是以「優勢互補、相互支持、長期合作及共同發展」為原則，其最終目標為透過研發、銷售和運營汽車，共同推動力帆科技汽車產業的轉型及升級，從而推進其產品在乘用車市場的整體市場份額快速提升。吉利汽車又稱，合資公司同時能持續推進吉利品牌向上發展，通過各品牌的組合，覆蓋主流市場不同層級。

新合資公司將主要從事汽車的設計、研發及銷售，包括配件、零部件加工設備及汽車裝飾；貨物進出口、代理進出口及技術進出口；軟件開發、技術開發、技術服務、技術諮詢及技術轉讓。