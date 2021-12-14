經濟

世服逾16億購同系物管項目 95%須20日內支付 或反映系內資金需求緊張

【明報專訊】內房世茂（0813）續陷債務漩渦，旗下世茂服務（0873）10月份突低位配股兼發債集資48億元，當時市場已估計是希望協助母企改善財務狀况；事隔不足兩月，世茂服務昨收市後公布，以16.535億元（人民幣，下同）向同系世茂股份（滬：600823）收購多個物管項目，當中95%款項須於20個營業日內支付，或反映系內其他公司資金需求緊張。

明報記者 方楚茵

世茂昨日股價急挫逾一成，世服亦大跌約9.2%；境內多隻債券價格跌幅更驚人，部分一度跌停。當中一隻「20世茂06」債價跌逾五成「腰斬」，其餘普遍跌幅介乎一至兩成。

境內債價曾跌停 世茂：有小道消息發酵

有內地媒體引述世茂回應稱，指周末「有小道消息在資本市場發酵」，引起部分投資者恐慌拋售，目前內部正在了解情况，積極與投資者溝通。因此未知是否與今次世服向世茂股份「輸血」有關。

根據公告，世茂服務表示，今次收購項目包括世茂物業管理100%股權、北京茂悅盛欣企業管理等29家公司的物管業務及相關資產負債。

世茂股份：為滿足公司長遠發展需求

集團表明將以10月配股所籌資金支付今次收購代價，更需於20個營業日內支付95%代價或15.71億元，於交割日後才支付餘額5%或8267.5萬元。

世茂股份則表示，今次出售項目是「為滿足公司長遠發展需求」，在充分審視當前內外部環境及公司未來發展策略的基礎上進行，公司將因應今次交易錄得淨利潤約11.6億元，變相獲世茂服務「輸血」。

世茂服務稱，上述物業管理業務在截至今年6月底的在管面積約465萬平方米。同時尚有47個在建項目的物業管理業務，未來預計交付面積約 614萬平方米，亦納入是次交易範圍。

銀河聯昌把世服剔出確信名單

銀河聯昌證券發表報告，指世茂境內債價昨日全面急跌，引發市場對其資產負債表的憂慮。目前世茂集團尚未就流動性問題發表評論。

該行表示，儘管世茂服務估值低水並擁有強勁淨現金資產負債表，但仍將世茂服務從該行的確信名單中剔除，主要因母企的負面消息將拖累其股價，需待更多信息才能夠衡量對公司的潛在影響。

相關字詞﹕小道消息 境內債 發債 配股 世茂集團 世茂股份 世茂服務

上 / 下一篇新聞

新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房
新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房
內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON
內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON
內房新暉3.27億一統醫局街舊樓業權
內房新暉3.27億一統醫局街舊樓業權
明年來港內地生 美聯估增逾10%
明年來港內地生 美聯估增逾10%
LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶
LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶
置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳
置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳
商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶
商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶
港版SPAC最快明年1月實施
港版SPAC最快明年1月實施
雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水
雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水
騰訊急召董事會 破天荒研派中期息
騰訊急召董事會 破天荒研派中期息
港股衝高回落 收跌41點
港股衝高回落 收跌41點
許家印2.2億恒大股份已解除抵押
許家印2.2億恒大股份已解除抵押
吉汽伙力帆科技 組合資公司
吉汽伙力帆科技 組合資公司
金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯
金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯
會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬
會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬
蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價
蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價
聖誕臨近 國際運費創新高
聖誕臨近 國際運費創新高
Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
張兆聰：煤炭股少人留意 反可穩步炒上
張兆聰：煤炭股少人留意 反可穩步炒上
瑞銀資產管理：商品投資有助抵消通脹風險
瑞銀資產管理：商品投資有助抵消通脹風險
劉宇亮：電力公司跑贏大市有因
劉宇亮：電力公司跑贏大市有因
薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？
薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
何民傑：發展創科亦須地盡其用
何民傑：發展創科亦須地盡其用
誠哥投資荷李活男星初創 進軍元宇宙
誠哥投資荷李活男星初創 進軍元宇宙
新地籲員工投票 選德才兼備議員
新地籲員工投票 選德才兼備議員
劉思明：周期股累積升幅勁 可分散投資內需股
劉思明：周期股累積升幅勁 可分散投資內需股
周顯：公司發高息債派息 幫內房老闆冚私債
周顯：公司發高息債派息 幫內房老闆冚私債
湯文亮：「入球少代表進攻力強」悖論
湯文亮：「入球少代表進攻力強」悖論