經濟

港股衝高回落 收跌41點

【明報專訊】恒指昨日挑戰20天線（24,345點）遇上阻力，早市高開247點升穿兩萬四，曾經高見24,385點，不過臨近聯儲局在周四凌晨（16日）公布議息結果，加上商湯（0020）公布延後上市，影響市場氣氛，恒指在20天線附近拾級而下，收報23,954點，倒跌41點或0.17%，成交較上日增加13.87%至1297億元。

國指昨日收報8551點，下跌0.32%，科技收報6022點，下跌0.22%。港股通錄得33.28億元淨流入，美團（3690）昨日6.68億元淨買入，上升2.06%，為推升指數最多的藍籌，騰訊（0700）亦有12.08億元淨買入，上升0.69%。

北水淨流入 美團騰訊逆市升

中央經濟工作會議上周五決定，將推動全面實行股票發行註冊制，帶動券商股做好，中金公司（3908）早市曾升7.24%，不過及後跟隨大市回落，收市升幅收窄至0.45%。騰盛博藥（2137）被美國要求暫停一項藥物臨牀研究，昨急跌14.15%，多隻生物科技股亦下跌。不過太陽能行業逆市維持升勢，信義光能（0968）升5.17%，為表現最佳藍籌，福萊特玻璃（6865）升4.96%。

恒指在上月底跌至23,175點的今年新低後，反彈1200點至20天線遇上阻力，第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指過去半年走勢一浪低於一浪，市場對後市看法較審慎，加上議息、內房下跌和商湯暫停上市，影響了市場氣氛。不過他認為，恒指早前跌至二萬三，已見中長期的支持位置，上次恒指跌至二萬三，已是去年初受新冠病毒疫情初現和外圍中概股爆倉影響，現在經濟和市場環境較當時為佳。他相信昨日是向好走勢中的震盪，看好恒指可逐步反彈至二萬五。

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