經濟

雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水

【明報專訊】在內地經營健髮品牌史雲遜的「植髮股」雍禾醫療（2279）在一眾新股中大熱跑出，超額認購逾百倍，惟昨首日掛牌僅微升半成，收報16.6元，一手500股帳面賺400元。另由順豐控股分拆的順豐同城（9699）今日掛牌上市，以下限16.42元定價，昨日暗盤早段「潛水」曾跌近11%，不過收市跌幅收窄，最多跌近4%，每手帳面蝕128元。

順豐同城昨日公布發售結果，是次公開發售超購1.93倍，獲約2.1萬人認購，國際配售超購1.41倍，有近七成散戶申請認購一手，中籤率為五成，有3名「頂頭槌飛」大戶，抽中38萬股H股，以富途暗盤收市價計，未計孖展息及其他手續費，已蝕近24.3萬元。暗盤方面，於富途收報15.78元，跌近4%，以一手200股計，每手帳面蝕128元；於輝立收報16.04元，跌2.3%，每手帳面蝕76元；於耀才收報16.22元，跌1.22%，每手帳面蝕40元。

百心安捲土重來 集資額增三成

另外，此前因反應問題押後招股的「B股」百心安（2185）再次招股，集資額不減反增。集團擬發售2393.7萬股H股，當中90%國際配售，10%公開發售，每股招股價介乎21.25元至24.79元，集資額最多5.93億元，規模較上次招股增加約三成，每手500股入場費12,519.9元。該股昨起至周四（16日）招股，將於本月23日掛牌，獨家保薦人為華泰國際。

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