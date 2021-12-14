經濟

置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳

【明報專訊】繼今年6月將旗下中環公爵大廈兩層樓面改作共享工作空間後，置地公司新近再將歷山大廈3樓，約1.1萬方呎寫字樓空間，改劃成兩家餐廳，同時改善該公司於中環的整個餐飲組合，零售佔該公司在中環的物業組合約12%，當中餐飲概念佔整個零售物業組合的30%。

冀在中環打造世界級生態圈

上述餐廳包括已開業的Ami/Wood Ear ；以及將於短期內開幕的The Grand Majestic Sichuan餐廳。置地執行董事周明祖稱，兩家餐廳均屬長租約，租金資料未能透露；公司希望在中環打造的世界級生態圈，提供了區內為數最多的餐飲選擇，並藉此吸引高質素的餐飲概念進駐，上述改變是公司改善餐飲組合的一部分。

除改劃寫字樓空間引進餐廳外，該公司亦引進新餐廳，打造多元化的餐飲組合，包括怡和大廈引進BaseHall，打造美食廊；另外，亦於遮打大廈內開設置地全資擁有的Catchic餐吧，餐廳全日提供多國菜，並設有Catch & Go外賣專櫃及露天用餐區，租戶或Centricity會員可預約該露天空間作聚會用途。另周明祖指，過去18個月內，置地共引入25家期間限定店，包括文華餅店、Royal Caviar Club與Charbonnel et Walker等，集團希望透過期間限定店引進新概念，測試概念是否配合置地，從而持續改善商舖組合。該公司亦推出Centricity手機應用程式配合整個餐飲組合，用戶可利用手機應用程式訂枱及訂餐，以配合整個置地中環餐飲組合。

相關字詞﹕寫字樓 周明祖 置地公司

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