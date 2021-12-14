經濟

LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶

【明報專訊】將軍澳日出康城再有新盤錄破紀錄成交。南豐稱日出康城LP6招標售出最後一個單位，全盤2392伙悉數售罄，套現約207億元。該單位為第1座66樓A室，實用2555方呎，5房3套房間隔，成交價5708萬元，實呎22,341元，成交價創日出康城標準戶新高。

MONACO ONE第2期最快月底批預售

此外，LP6將於周六發售108個私家車位，售價197萬至218萬元。南豐指集團今年全年銷售金額暫逾150億元。

日出康城本月起有多個新盤入伙，會德豐地產常務董事黃光耀稱，MARINI已取得滿意紙，本周起發信交樓；昨首度開放會所予傳媒參觀。MARINI設有約3.7萬方呎會所「CLUB MARINI」，設室外無邊際泳池，將與本土機構合作定期舉辦美人魚訓練課程。另黃光耀稱，啟德MONACO ONE第2期最快本月底前獲批預售，最快下月推售。

此外，嘉華國際（0173）啟德嘉峯匯11月底獲批滿意紙，現正分批交樓。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，嘉峯匯全盤1006伙已累沽983伙，平均實呎約2.48萬元，佔可售單位98%、套現113.6億元。温指嘉峯匯餘下23伙待售，包括4間洋房，實用3183至3220方呎，4套房間隔，下月起接受預約參觀，並隨即招標，意向價參考九龍區豪宅，料成交價及呎價有望挑戰區內新高。

至於集團明年新盤部署，温指九龍嘉林邊道嘉琳5幢洋房已接受預約參觀，至於與會德豐、中海外（0688）合作啟德新九龍內地段6577號項目，提供約2100伙，分2期發展，最快明年首季末推售第1期、涉1017伙。另萬科香港何文田VAU Residence昨加推4號價單、涉17伙，實用209至388方呎，涵蓋開放式至2房戶，折實價570.5萬至1000萬元，折實實呎25,771至28,664元，折實均呎26,929元；周六發售25伙。九建（0034）將軍澳新盤海茵莊園上周六起新一輪收票，九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，項目兩日收約500票，最快今日上載銷售安排，周六開售。

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