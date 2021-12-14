明年來港內地生 美聯估增逾10%

85%內地客擬送子女赴港升學

美聯升學顧問高級經理朱恩賢表示，由於內地人心儀香港的教育環境、制度完善及國際認受性高，對於銜接升讀內地或海外大學大有幫助，不少內地客有意讓子女到港升學。

朱恩賢表示，美聯移民顧問於12月1至4日，透過微信訪問旗下內地客戶有關子女在港升學意向，收到390份回應。

當被問及「如閣下有子女，會否打算到香港升學？」時，有高達85%受訪者表明，會考慮讓子女到香港升學。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，近年內地生出國升學較以前困難，故即使「封關」下，「八大」錄取及獲批學生簽證來港內地生人數依然不跌反升，相信未來內地人對於在港升學需求將持續增加，預料明年獲批學生簽證來港的內地生將增長逾10%。

鄭天殷又稱，據大學教育資助委員會資料顯示，獲本港「八大」錄取的內地新生總人數由2017至2018年度3405人，連升3個年度至2020至2021年度4168人，增幅逾22%，反映疫情未有影響內地人來港升學。