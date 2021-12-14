經濟

內房新暉3.27億一統醫局街舊樓業權

【明報專訊】雖然近期多家內房在港「出事」，但仍有個別內房積極參與本港房地產。內房新暉投資發展公司昨日透過強拍，以3.27億元統一深水埗醫局街134及136號與138及140號舊樓，新暉投資董事朱威澔表示，集團在江蘇、福建等有多年地產發展經驗，是次統一業權的醫局街地盤，為集團在港首個發展項目。

該公司另一董事蘇宏進則指，整個收購時間約2年，計劃興建中小型單位為主，預計提供開放式至兩房單位，預料2至3年內推出市場。上述項目佔地約4617方呎，若以住宅重建發展，涉及地積比約7.5倍，可建總樓面約3.46萬方呎；若以商業或商住物業，則以地積比9倍發展，可建總樓面約4.15萬方呎。

山頂道史超域台標售 下月截標

另外，第一太平戴維斯指，山頂道81至95號史超域台（又名「十間」）住宅地盤，物業逾95%不可分割業權（全數20個單位中的19個）將以現狀交吉或連現有租約方式進行聯合招標出售，截標日期為下月20日，物業為一幅住宅用地，總地盤面積約6.14萬方呎，其現有建築面積約5.23萬方呎，是山頂地區罕有的大型獨立地段。資料顯示，上述史超域台，早於2018年獲小業主聯合提出強拍申請，惟今年4月遭土審否決，成逾10年來首宗強拍被否決的個案。

此外，中環域多利皇后街5號地下A、B、E號舖，面積共約1925方呎，上月由英皇（0163）或相關人士以1.8億元售出，呎價約9.35萬元，而英皇早於2007年底以約1.1億元入市，持貨14年，現帳面獲利約7000萬元或約64%。新買家以LUCKY KING LIMITED作登記，公司董事鄧嘉玲，為老牌家族裕泰興董事總經理羅守耀妻子。

相關字詞﹕嘉里物流 新地 裕泰興家族 英皇 強拍 第一太平戴維斯 史超域台

上 / 下一篇新聞

新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房
新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房
內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON
內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON
明年來港內地生 美聯估增逾10%
明年來港內地生 美聯估增逾10%
LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶
LP6 5房5708萬沽 貴絕康城標準分層戶
置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳
置地歷山大廈3樓逾萬呎寫字樓變餐廳
商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶
商湯押後上市 爭年底前重啟IPO 多家券商退還孖展利息予客戶
港版SPAC最快明年1月實施
港版SPAC最快明年1月實施
雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水
雍禾首掛升半成 順豐同城暗盤潛水
騰訊急召董事會 破天荒研派中期息
騰訊急召董事會 破天荒研派中期息
港股衝高回落 收跌41點
港股衝高回落 收跌41點
世服逾16億購同系物管項目 95%須20日內支付 或反映系內資金需求緊張
世服逾16億購同系物管項目 95%須20日內支付 或反映系內資金需求緊張
許家印2.2億恒大股份已解除抵押
許家印2.2億恒大股份已解除抵押
吉汽伙力帆科技 組合資公司
吉汽伙力帆科技 組合資公司
金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯
金管局再增發400億元票據 專家：偷步紓息差擴闊壓力 穩港匯
會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬
會所1號遭前太子東堤分店業主入稟 追討欠款逾886萬
蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價
蘋果創新高 市值逼3萬億美元 摩通看好明年換機潮 調升目標價
聖誕臨近 國際運費創新高
聖誕臨近 國際運費創新高
Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
Nike轟Adidas侵權 圖阻多款運動鞋進美
張兆聰：煤炭股少人留意 反可穩步炒上
張兆聰：煤炭股少人留意 反可穩步炒上
瑞銀資產管理：商品投資有助抵消通脹風險
瑞銀資產管理：商品投資有助抵消通脹風險
劉宇亮：電力公司跑贏大市有因
劉宇亮：電力公司跑贏大市有因
薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？
薛偉傑：柔宇科技疑涉欠薪 摺屏要「摺埋」？
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
技術取勝：華潤水泥6.5元料有阻力
何民傑：發展創科亦須地盡其用
何民傑：發展創科亦須地盡其用
誠哥投資荷李活男星初創 進軍元宇宙
誠哥投資荷李活男星初創 進軍元宇宙
新地籲員工投票 選德才兼備議員
新地籲員工投票 選德才兼備議員
劉思明：周期股累積升幅勁 可分散投資內需股
劉思明：周期股累積升幅勁 可分散投資內需股
周顯：公司發高息債派息 幫內房老闆冚私債
周顯：公司發高息債派息 幫內房老闆冚私債
湯文亮：「入球少代表進攻力強」悖論
湯文亮：「入球少代表進攻力強」悖論