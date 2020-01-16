經濟

內房香江劉志強家族近24億掃MOUNT NICHOLSON

【明報專訊】屢獲名人承接的九倉（0004）和南豐發展、會德豐負責銷售的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，上月獲廣東內房香江集團董事長劉志強女兒劉楸妍，以逾12億元連購2伙，其中以實呎逾14萬元創下亞洲分層呎價樓王的16樓D室，更要付樓價15%辣稅，單計稅款已涉近9597萬元。

事實上，香江集團劉志強一家，並非首次購入MOUNT NICHOLSON，資料顯示，早在2018年初，項目11樓C、D室，就由劉志強及其子劉根森以11.48億元購入，及後該家族再以2700萬元購入屋苑3個車位，連同今次劉楸妍所購之物業，該家族合共以約23.75億元購入4個單位及6個車位之多。劉根森曾被傳媒拍攝到與賭王何鴻燊女兒何超蓮慶祝聖誕節，並於2018年與富力地產（2777）主席李思廉獨女李嘉穎結婚。

付近億辣稅 實呎破14萬成亞洲樓王

今次再獲「新香港人」承接的單位，為MOUNT NICHOLSON 16樓C、D室連3個車位，其中實用面積4186方呎的16樓C室，連全屋裝修家俬出售，成交價5.60924億元，實呎13.4萬元，資料顯示，劉楸妍只需付樓價4.25%、即約2384萬元印花稅，即以港人首置名義身分入市。至於另一個單位為16樓D室，實用4544方呎，連3個車位，成交價6.39796億元，實呎逾14.08萬元，再創亞洲分層物業新高。單位同由劉楸妍購入，由於已屬非首置身分，故需付樓價15%雙倍稅，即涉近9597萬元。

相關字詞﹕劉根森 香江集團 亞洲樓王 劉楸妍 劉志強

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