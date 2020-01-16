新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人 年初2.5億購西貢洋房

明報記者

今次成交的天匯45樓A室複式戶，實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），享維港海景，上月以3.08億元售出，買家登記名字Xu Hang，據本報翻查資料顯示，買家中文名字為徐航，其個人資料亦與邁瑞醫療創辨人之一的徐航脗合，而今次徐航入市，需付樓價15%雙倍印花稅，即涉4620萬元。雖然徐航持有香港身分證，惟未知是否已擁有香港永久居民身分，即不排除實際需付另外15%之買家印花稅。

海航6年前4.33億購入 年中淪銀主盤

上述成交單位，過往曾掀起不少風波，早在2009年發展商首推天匯時，前DJ秦善文等人曾以逾11億元連購之6伙，就包括以逾4.38億元購入上述45樓A室，當時便以建呎71,280元創下亞洲呎價新高，惟翌年有關交易取消。海航集團或有關人士則於2015年以逾4.33億元購入，實呎92,857元，再創亞洲分層呎價紀錄，但業主多次進行按揭，至去年3月被二按的Radiant Fortune International委任兩名專門從事清盤工作的羅兵咸永道合伙人蘇文俊及莊日杰為接管人，於7月被晉安融資入稟追討一筆1.8億元的按揭貸款及期間利息，單位最終成為銀主盤，而最新成交價則較6年前成交價低約1.25億元或約28%。

徐航專注深圳房產 今年斥百億買地

事實上，徐航過往亦多次沾手本港豪宅，如今年初就以「買殼」形式購入西貢鳳秀路8號一幢實用約4751方呎的洋房，市場有指單位作價約2.5億元，實呎約5.3萬元，逼近同區銀海峯曾以約5.6萬元創下之西貢洋房呎價紀錄。由於單位以公司轉讓形式出售，令徐航可慳7500萬元辣稅。徐航早在2007年就以2.96億元購入山頂歌賦山道一幢洋房，早前已轉名至相關人士名下，徐航2007年亦曾以1.3億元購入山頂倚巒一洋房，至2010年以1.5億元售出，持貨3年帳面獲利2000萬元或15%。

現年59歲的徐航，有份創辦的邁瑞醫療，2006年成為首家在美國紐交所上市的中國醫療器械公司，其後徐航專注房地產業務，出任鵬瑞集團董事局主席，該集團發展過深圳灣1號等著名豪宅屋苑，今年9月及11月更以共101億元人民幣購入佛山及廣州天河區地皮。徐航在《2021福布斯中國內地富豪榜單》中，以1249億元人民幣財富位列第23名。