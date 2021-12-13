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富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期

【明報專訊】2021年已踏入尾聲，目前回看今年投資港股最佳策略是在6月沽貨，待下半年明顯調整後，再於近日低吸，而《Money Monday》封面故事去年底訪問富國資產管理及建銀國際投資專家，當時他們已預測港股今年上半年表現將優於下半年，今期再請來他們分析明年港股走勢。富國資產管理（香港）首席營運官許漢華認為，港股經過明顯調整後，價值現已回到合理、甚至便宜的水平，料明年回升機會較大，該行以及不少基金公司已經在下半年、或準備明年初推出新產品；建銀國際證券研究部董事總經理、研究副主管及首席策略師趙文利亦同意，港股目前估值吸引，而且明年是本港回歸25周年，參考歷史數據港股向好機會頗大，料明年一如今年上半年表現勝下半年，最大風險是美國經濟出現滯脹拖累全球。

明報記者 葉創成

在2021年進入倒數之際，投資者也不妨總結今年經驗，為明年在港股重新部署，當中，可以參考早前準確預測今年港股走勢的投資機構對市場最新觀點。《Money Monday》今年首期、第281期（1月4日出版）封面故事專訪管理「Fullgoal中國中小盤成長基金」在2020年全年回報近1.1倍、屬期內表現最佳的中國股票基金的富國資產管理基金經理寧君，她當時除了測中今年港股上半年表現勝下半年外，看好的醫院、太陽能及物業管理股今年以來股價均向好，而她去年底前已減持的中資科網龍頭股今年以來股價持續下跌（見表1）。

珠玉在前，今期封面故事專訪富國資產管理另一高級管理層、香港首席營運官許漢華簡介「Fullgoal中國中小盤成長基金」今年以來情况，以及前瞻明年港股走勢。

富國旗下基金去年賺逾倍 今年初吸資近3億美元

許漢華表示，受惠於投資者、尤其是歐洲機構投資者今年初踴躍認購，加上基金投資回報繼續理想，該基金的資產管理規模於2月曾急升至約6.5億美元，與去年底約3.5億美元，兩個月內便增長約3億美元，表現頗理想，「Fullgoal中國中小盤成長基金成立於2016年9月9日，我們作為基金發行商，首3年屬最辛苦的，因為歐洲保險公司及主權基金等投資機構，需要觀察基金3年業績才會考慮認購，因此，此基金於2019年底規模亦只有2700萬美元，幸好中國新經濟股、包括互聯網股及生物科技股去年回報很理想，此基金去年回報亦高達1.1倍，吸引資金流入，至去年底規模已達3.5億美元。歐洲機構投資者往往有指引，於個別基金的投資額不可以超過該基金規模某一比例，當我們的基金規模愈來愈大，他們的資金便可以愈快流入來，單一機構的認購規模達1000萬美元，我們今年初便由此吸納不少歐洲機構作為長線投資者」。

根據「Fullgoal中國中小盤成長基金」10月基金報告，該基金「I類別/美元」及「A類別/美元」首10個月分別錄得2.87%及2.07%的回報，在今年波動市况中仍能取得正回報，而2016年9月9日推出以來年率化（Annualized）回報分別達31.15%及25.64%，在晨星統計的467隻同類基金中表現第一。截至10月底，該基金最重倉持股為內地物業管理股中海物業（2669）（見表2）。

港股近月調整屬正常 基調仍好

恒指於今年下半年以來反覆受壓，上月30日最低報23175點，屬去年9月以來低位，即使本月以來曾反彈，惟上周五收報23995點，年初以來仍下跌3236點或11.88%，作為比較，美股三大指數今年多次創歷史新高，道指、標指及納指至今分別上升17.53%、25.45%及21.28%，個別投資者目前或已對港股心淡、轉為投資美股，但許漢華卻認為，投資最重要是向前看，預料港股明年有機會轉為跑贏美股。

「從今年開局後，中港股票市場一直給美股拉開，投資者愈來愈覺得美股回調的風險明顯增加；反觀中港股市從年初調整到現在，價值都已經回到合理、甚至屬便宜的水平」。

本港基金界籌備新產品 迎明年升市

許漢華表示，基於看好明年港股後市，富國香港在8月除了推出以投資大型股為主的「Fullgoal中國股票基金」外，亦新增兩隻私募對冲基金，令產品數目由8隻增加至11隻，明年將繼續推出其他產品，「我們正在為明年港股升浪積極部署，其實若港股今年不出現調整、繼續攀升的話，明年升幅便有限，上望空間愈來愈窄，反而經過近月正常調整後，若基調仍然向好，明年便會有好表現。中國財富積累愈來愈多，加上近月推出債券南向通及大灣區理財通，反映市場愈來愈開放及多元化，所以本港金融市場活躍度只會有增無減，這也是我們看好明年港股的另一原因」。

另外，許漢華透露，根據他近月與律師、獵頭公司、銀行託管及行政管理等中介機構接觸所知，不止富國香港，很多資產管理公司已開始部署新產品在明年推出，這也是他對明年港股走勢樂觀的另一原因。

恒指市盈率僅12倍 下行空間十分有限

除了富國資產管理寧君測中港股今年上半年表現勝下半年外，建銀國際趙文利亦早於《Money Monday》第280期（去年12月21日出版）封面故事已預測今年全球疫情將受控，加上中國經濟增長按年加快，恒指今年上半年可高見29500點，惟估計下半年通脹升溫，人民銀行收水，恒指有機會回落至23500點，而恒指今年以來高位是2月18日的31183點、低位暫時是上月30日的23175點，可見趙文利上述預測頗靠譜，因此今期封面故事亦由他來前瞻港股明年後市。

趙文利表示，今年恒指表現欠佳，原因是不少成分股的盈利預測及估值均被下調，惟恒指預測市盈率現僅12倍（圖2），下行空間已十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而盈利增長則可能在明年中始見底。

明年本港回歸25周年 中央料有惠港政策

另外，趙文利指出，本港1997年回歸以來，每逢五周年及十周年，國家領導人均曾親自赴港，並有相關惠港政策在期內出台，例如回歸10周年（2007年7月）之際的《CEPA補充協議四》簽訂及深港西部通道開通、回歸15周年（2012年7月）之際的一系列惠港政策措施涉及經貿合作、金融合作、教育交流等六大方面，以及回歸20周年（2017年7月）之際的《深化粵港合作推進大灣區建設框架協議》簽署等。

根據上述歷史經驗，趙文利認為在明年本港回歸25周年之際國家領導人訪港和惠港政策措施亦可期待，而明年上半年亦有較大機會恢復有規模通關。

回歸逢五逢十周年 恒指上半年看漲

根據《Money Monday》統計，在本港回歸5、10、15及20周年（即2002年、2007年、2012年及2017年）上半年，恒指分別錄得-7.01%、+9.06%、+5.46%及+17.10%變幅，上升機會率達75%。

趙文利表示，建銀國際預測，恒指明年將與今年一樣，上半年表現優於下半年，全年波動區間22000點至28600點。他指出，港股明年下半年面對不少外圍風險，例如美國將在11月8日舉行中期選舉，而在過去十多年來，中美關係通常在選舉前惡化，原因是民主共和兩黨候選人通常會「打中國牌」來拉票；而且美國經濟出現滯脹風險愈來愈大，聯儲局在明年下半年有機會啟動加息，而且加息次數及力度均可能高於預期。

[封面故事]

相關字詞﹕回歸二十五周年 Fullgoal中國中小盤成長基金 建銀國際證券研究部董事總經理趙文利 富國資產管理(香港)首席營運官許漢華

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