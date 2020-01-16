CAINE HILL 首日收200票超額3倍

CAINE HILL首張價單涉50伙，實用面積190方呎開放式戶，折實價542.3萬元入場，首批折實均呎28,780元，較去年5月推盤的英皇國際（0163）摩羅廟街半山捌號，首批折實均呎29,820元低約3.5%。

皓日首輪74%買家採建築期付款

近期九龍焦點新盤之一，恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道皓日，上周六開售100伙，即日售出78伙，市場消息指昨日再添2宗成交，令項目累售單位增至80伙，佔推售量8成、估計套現逾7億元。

發展商已上載有關成交至成交紀錄冊，其中周6售出的78伙，有2伙屬員工內部認購，包括16樓E室、25樓E室，同屬1房戶，實用分別322及320方呎，成交價分別754.4萬及739.3萬元、實呎23,428及23,103元。至於78伙中，採用建築期付款之買家共58個，佔首日成交量的74%。發展商指出，項目將於日內加推單位應市。

另外，信置（0083）及會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，周末兩日錄10宗成交，成交價780.1萬至1418.7萬元，實呎23,784至28,952元，吸金逾1.01億元。

維港滙II周末兩日售10伙吸金逾1億

另一方面，預計明年7月入伙、南豐旗下將軍澳日出康城第10期LP10，近日交投亦加快，最新成交來自1A座1樓B室，實用面積809方呎連114方呎平台、屬3房套房間隔，成交價1590.6萬元、實呎19,661元，買家採用建築期付款。LP10本月至今已暫錄3宗成交，套現逾4848萬元。

綜合市場資訊，過去兩日新盤市場共錄約120宗成交，當中以皓日約80宗佔最多。