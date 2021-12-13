戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶

上述英皇全新戲院，位於時代廣場13樓，共佔3層，設有5間獨立影院，總共提供917個座位，為區內最大型的戲院。連同中環娛樂行，英皇戲院現時在港島區，共有兩個據點。

座椅皆配置無線充電設備

被問及時代廣場新戲院有何賣點，楊政龍指出，現時入戲院睇戲已不再是單純觀看電影，而是一種體驗，所以由入場至離場，均希望可提供優質的禮賓體驗。

他指出：「英皇戲院在中環娛樂行開設戲院時，已經引入電子戲票及免網上手續費，至現時銅鑼灣戲院，全院座椅皆配備無線充電設備，觀眾只需將手機放在前方椅背，即可一邊專心看戲、一邊為手機及個人注入『滿滿能量』。」

除嶄新的硬件配備，英皇戲院亦為觀眾提供較高質素的小食及飲品，如銅鑼灣戲院就與咖啡品牌 NINETYs 合作，提供坊間少見的精品咖啡，以及引入特色烘焙輕食，如限定版「冬甩」及鬆餅等。

連同銅鑼灣新開設的戲院，英皇戲院自2017年在香港成立至今約4年來，已擴展至有7間戲院、總共提供逾4400個座位，已具相當規模。

指民生區具消費力 物色商場開戲院

楊政龍表示，目前新冠疫情受控，社會大眾逐步回復正常生活，期望明年戲院可全面開放，集團亦積極在本港、中國內地、甚至海外物色新據點，如條件合適，不排除繼續再開設新戲院，「只要找到合適地點，如租金合理，將會在香港開設更多戲院，集團正物色一些新樓盤的商場，因民生區住戶較多，屬具消費潛力的區域。」

[發展商專訪]