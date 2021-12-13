經濟
發展商專訪

香港地產

英皇壽臣山豪宅擬明年推迎通關 楊政龍：剛性需求仍大 明年樓價穩中向上

【明報專訊】新冠疫情紓緩，社會憧憬中港兩地有望恢復通關，料將帶動樓市氣氛升溫，發展商亦摩拳擦掌計劃推售旗下超級豪宅。近年主力發展豪宅的英皇國際（0163），集團執行董事楊政龍接受專訪指，現正部署明年推售港島南區壽臣山洋房項目，其中最大洋房實用面積逾1.1萬方呎，面積料冠絕近年壽臣山同區的屋苑式洋房。

明報記者 甘潔瑩

繼嘉里（0683）、資本策略（0497）等發展商，早前就旗下超級豪宅上載樓書後，今年主力銷售港島半山摩羅廟街半山捌號、屯門畔海的英皇，密鑼緊鼓部署於明年，推出與世茂集團許榮茂、明發集團等合作的壽臣山洋房項目。

即將踏入2022年之際，談及對來年樓市走勢有何展望時，楊政龍表示，近期推出的多個新盤均錄得不俗銷情、一手豪宅成交價更屢創新高，反映市場剛性需求仍然龐大，預計來年樓市將穩中向上。

提供15幢洋房 最大1.1萬呎

事實上，港島豪宅、特別是成交價動輒數億元的洋房向來有價有市，不乏本地富豪和「新香港人」追捧。

據了解，英皇旗下壽臣山項目由15幢洋房組成，實用面積約3700餘至1.1萬餘方呎，料是壽臣山同區近年面積最大的屋苑式洋房。

楊政龍透露，屋苑分兩排而建，上排6幢、下排9幢，現正進行屋苑優化工程，包括園林綠化、屋苑設施等，預計在中、港通關後正式登場，他續稱，集團打造超級豪宅時，相當着重住戶的觀感，期望能帶出獨特的生活品味體驗；同時亦注重物業與周邊環境、景觀的配合。

期望項目帶出生活品味體驗

舉例說，集團同系屯門澄麗路畔海，因擁有開揚海景而命名「畔海」，為讓住戶享受自然環境，特設大露台供住戶賞景，另在天台設泳池，以體現海天一色的感覺。同時，物業亦設特大落地玻璃窗戶，引景入室。此外，屋苑亦配備高科技硬件，如洋房每個車位均設有Tesla充電器。資料顯示，壽臣山新盤供應向來不多，區內近年最具指標性的洋房屋苑，為新地（0016）在2011年推出的SHOUSON PEAK，提供的洋房實用面積介乎2,713至4,271方呎，近期二手最高成交實呎高逾10萬元。

部署推西環 中環兩盤共涉126伙

除壽臣山豪宅外，楊政龍指，明年亦計劃推售西環爹核士街22號、中環奧卑利街28號兩個住宅，兩項目均主打中小型單位，前者提供57伙、主打開放式至兩房戶；奧卑利街項目提供69伙，以1房及2房戶為主。此外，英皇亦就灣仔全新商廈項目招租，楊表示，物業位於駱克道81號，已獲當局批發入伙紙，現正進行招租，總樓面面積約9.6萬方呎，傾向租予單一租戶，希望成為區內集飲食、零售、辦公室於一體的全新商廈。

[發展商專訪]

上 / 下一篇新聞

先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用
先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用
花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務
花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務
話你知：先買後付多線上交易 金額小也可分期
話你知：先買後付多線上交易 金額小也可分期
指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險
指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險
信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯
信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯
機管局推航班延誤保 一筆過賠300元
機管局推航班延誤保 一筆過賠300元
富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期
富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期
富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮
富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮
年輕人投身基金業 可先考FRM或HKSI證書
年輕人投身基金業 可先考FRM或HKSI證書
雍禾挾內地植髮一哥上市
雍禾挾內地植髮一哥上市
陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場
陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場
銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案
銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案
遠東發展：正物色內房及海外放售項目
遠東發展：正物色內房及海外放售項目
芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區
芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區
騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性
騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性
盛寶金融：擬明年推資產管理業務
盛寶金融：擬明年推資產管理業務
澳門勞工局︰接獲太陽城僱員求助
澳門勞工局︰接獲太陽城僱員求助
三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化
三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化
擬申第二類醫療器械認證 拓內銷及出口市場
擬申第二類醫療器械認證 拓內銷及出口市場
張兆聰：美大型科技股 通脹高低皆贏
張兆聰：美大型科技股 通脹高低皆贏
陳智鑾：買舊樓博收購 先看重建價值
陳智鑾：買舊樓博收購 先看重建價值
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛籲買入 友邦購11420
金子：高盛籲買入 友邦購11420
張兆聰：海爾智家看高一線
張兆聰：海爾智家看高一線
伍禮賢：港股波幅料收窄 蒙牛長線看好
伍禮賢：港股波幅料收窄 蒙牛長線看好
潘啓才：貨乾分「絕對」同「相對」
潘啓才：貨乾分「絕對」同「相對」
何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」
何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」
《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈
《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈
申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品
申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品
沈永年：善用隔離時間做斷食
沈永年：善用隔離時間做斷食
梁振輝：央行取態重中之重
梁振輝：央行取態重中之重
陳大為：美國數據反映勞工市場「失效」
陳大為：美國數據反映勞工市場「失效」
黃德几：日清食品整固後有望再上
黃德几：日清食品整固後有望再上
陸振球：澳元港股或同步挾空倉
陸振球：澳元港股或同步挾空倉
陸振球：2021年全球貧富差距再擴大
陸振球：2021年全球貧富差距再擴大
林少陽：市場或低估美加息幅度
林少陽：市場或低估美加息幅度
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：留意估值不離地 有加價能力公司
李聲揚：留意估值不離地 有加價能力公司
蔡金強：中央經濟工作會議：穩字為先
蔡金強：中央經濟工作會議：穩字為先
徐家健：濠江風暴的本地啟示
徐家健：濠江風暴的本地啟示
艾雲豪：黑石上市之路的東風
艾雲豪：黑石上市之路的東風
李順威：當下形勢的判斷
李順威：當下形勢的判斷
劉思明：家電股可趁低吸納
劉思明：家電股可趁低吸納
何啟聰：資金流好倉博反彈 阿里認購28271
何啟聰：資金流好倉博反彈 阿里認購28271
瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107
瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107
摩根大通亞洲：較多資金流淡倉 恒指可沽17077
摩根大通亞洲：較多資金流淡倉 恒指可沽17077
周顯：內房老闆做刁 愈傾愈貴
周顯：內房老闆做刁 愈傾愈貴
張佩儀：自願供款扣稅 打工仔投資新出路
張佩儀：自願供款扣稅 打工仔投資新出路
王弼：別忽略沃爾瑪網銷潛力
王弼：別忽略沃爾瑪網銷潛力
曾淵滄：中遠海控炒起 憧憬派息
曾淵滄：中遠海控炒起 憧憬派息
湯文亮：從辣招稅看樓市升跌
湯文亮：從辣招稅看樓市升跌
陳永傑：變種新病毒或拖慢加息
陳永傑：變種新病毒或拖慢加息
廖偉強：地產代理難被科技取代
廖偉強：地產代理難被科技取代
布少明：供應緊 樓市強
布少明：供應緊 樓市強
馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺
馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺
戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶
戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶
YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高
YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高
CAINE HILL 首日收200票超額3倍
CAINE HILL 首日收200票超額3倍
首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍
首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍
MONACO ONE 洋溢摩納哥風情
MONACO ONE 洋溢摩納哥風情
譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬
譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬
通脹引發收水 減持高風險資產
通脹引發收水 減持高風險資產