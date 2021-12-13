經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：地產代理難被科技取代

【明報專訊】今時今日資訊科技的發達，好像已取代了大部分地產代理的工作，但這個答案在目前來說仍然是否定的，因為房地產項目並非單一同質的項目，每一個單位的高度、方向、間隔、位置、裝修及景觀等，都需要買家親臨現場感受，亦要了解周邊環境及配套，再配合專業的地產代理在不同問題上的解答。

記得筆者在30多年前入行時，地產代理的運作模式與今天大不同。當年的地產代理，日常工作的工具都是流於實體，例如客人放盤，除了用固網電話聯繫，業主都較喜歡到店舖打交道，地產代理接到業主放盤的信息後，會用傳統實體的儲存方式，記錄業主的資料。自從電腦應用普及化，大大減少了文字抄寫，地產代理不需要花大量時間去更新資料。

再者，以往買家及業主不容易接收準確的資訊，資訊的提供由地產代理轉述，很多時有被誤導風險；今天無論業主或買家都能在網上搜尋資料，價格的透明度頗為提升，這樣就不容易買貴或買錯，况且今天大部分樓盤及資料在網上一目了然，無論景觀、位置、間隔及呎數等，都可瀏覽得一清二楚，大大方便了業主及客人。

至於在廣告宣傳及與客人溝通方面亦已大為改變。實體紙媒廣告不斷減少，取而代之是網絡媒體的廣告，客人溝通的方式亦變化很大，以往能夠直接聯絡客人的機會相當狹窄，客人亦未必有時間快速回覆，地產代理只有等待；今天聯絡客人的渠道相當廣泛，能夠快速聯絡客人及業主的機會大大提升！說到底好的地產代理就等如一本地產天書，可以縮短業主或買家浪費時間的搜尋，相信在未來10年或20年，地產代理的角色並不容易被虛擬的資訊科技所取代！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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