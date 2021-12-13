廖偉強：地產代理難被科技取代

記得筆者在30多年前入行時，地產代理的運作模式與今天大不同。當年的地產代理，日常工作的工具都是流於實體，例如客人放盤，除了用固網電話聯繫，業主都較喜歡到店舖打交道，地產代理接到業主放盤的信息後，會用傳統實體的儲存方式，記錄業主的資料。自從電腦應用普及化，大大減少了文字抄寫，地產代理不需要花大量時間去更新資料。

再者，以往買家及業主不容易接收準確的資訊，資訊的提供由地產代理轉述，很多時有被誤導風險；今天無論業主或買家都能在網上搜尋資料，價格的透明度頗為提升，這樣就不容易買貴或買錯，况且今天大部分樓盤及資料在網上一目了然，無論景觀、位置、間隔及呎數等，都可瀏覽得一清二楚，大大方便了業主及客人。

至於在廣告宣傳及與客人溝通方面亦已大為改變。實體紙媒廣告不斷減少，取而代之是網絡媒體的廣告，客人溝通的方式亦變化很大，以往能夠直接聯絡客人的機會相當狹窄，客人亦未必有時間快速回覆，地產代理只有等待；今天聯絡客人的渠道相當廣泛，能夠快速聯絡客人及業主的機會大大提升！說到底好的地產代理就等如一本地產天書，可以縮短業主或買家浪費時間的搜尋，相信在未來10年或20年，地產代理的角色並不容易被虛擬的資訊科技所取代！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]