陳永傑：變種新病毒或拖慢加息

在南非最先發現的Omicron新型冠狀病毒，已經向全球擴散，多個國家及地區已有發現，各地政府正在全力防守阻其入侵。好像日本及以色列等國家更率先封關自保，其他國家亦嚴密守護，盡力杜絕Omicron犯境。

Omicron的全球爆發，導致世界各個主要股市急挫，疲弱的港股亦持續低位徘徊，恒生指數一度退守至23000點。本港樓市成交量自10月施政報告之後從谷底反彈，買家高價追貨情景無疑減少了，但業主溫和減價卻吸引到買家趁低吸納，樓市成交保持活躍。二手樓市買賣維持平穩，未受股市波動太大影響，部分二手樓盤交投更有平穩增長。

二手交投趨增 一手仍旺市

一手新盤方面，發展商大部分願意以貼市價開盤，買家反應積極，常見有人龍排隊等候買樓。發展商開盤價及發售條件吸引，許多新盤均取得理想成績，加價加推仍得到買家歡迎，銷售相當出色。預計11月份一二手樓市成交量與9月份旺市不相伯仲。

Omicron疫情威脅全球經濟，美國聯邦儲備局主席鮑威爾的反應是，Omicron對經濟構成下行風險。近月擾攘的高通脹及加息威脅，可能因疫情惡化而降溫。因為全球經濟被疫情衝擊，各國央行自然謹慎行事，不會輕易加息去對付通脹。而且經濟轉弱，通脹壓力亦會消減，毋須大手加息打擊通脹，以免用力過傷害經濟。不加息，本港樓市亦受惠。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]