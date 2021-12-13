Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年12月13日星期一
技術取勝
投資策略
先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用
花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務
話你知：先買後付多線上交易 金額小也可分期
指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險
信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯
機管局推航班延誤保 一筆過賠300元
富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期
富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮
年輕人投身基金業 可先考FRM或HKSI證書
雍禾挾內地植髮一哥上市
陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場
銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案
遠東發展：正物色內房及海外放售項目
芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區
騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性
盛寶金融：擬明年推資產管理業務
澳門勞工局︰接獲太陽城僱員求助
三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化
擬申第二類醫療器械認證 拓內銷及出口市場
張兆聰：美大型科技股 通脹高低皆贏
陳智鑾：買舊樓博收購 先看重建價值
環球經濟數據
金子：高盛籲買入 友邦購11420
張兆聰：海爾智家看高一線
伍禮賢：港股波幅料收窄 蒙牛長線看好
潘啓才：貨乾分「絕對」同「相對」
何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」
《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈
申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品
沈永年：善用隔離時間做斷食
梁振輝：央行取態重中之重
陳大為：美國數據反映勞工市場「失效」
黃德几：日清食品整固後有望再上
陸振球：澳元港股或同步挾空倉
陸振球：2021年全球貧富差距再擴大
林少陽：市場或低估美加息幅度
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：留意估值不離地 有加價能力公司
蔡金強：中央經濟工作會議：穩字為先
徐家健：濠江風暴的本地啟示
艾雲豪：黑石上市之路的東風
李順威：當下形勢的判斷
劉思明：家電股可趁低吸納
何啟聰：資金流好倉博反彈 阿里認購28271
瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107
摩根大通亞洲：較多資金流淡倉 恒指可沽17077
周顯：內房老闆做刁 愈傾愈貴
張佩儀：自願供款扣稅 打工仔投資新出路
王弼：別忽略沃爾瑪網銷潛力
曾淵滄：中遠海控炒起 憧憬派息
湯文亮：從辣招稅看樓市升跌
陳永傑：變種新病毒或拖慢加息
廖偉強：地產代理難被科技取代
布少明：供應緊 樓市強
馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺
英皇壽臣山豪宅擬明年推迎通關 楊政龍：剛性需求仍大 明年樓價穩中向上
戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶
YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高
CAINE HILL 首日收200票超額3倍
首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍
MONACO ONE 洋溢摩納哥風情
譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬
通脹引發收水 減持高風險資產
技術取勝：舜宇處上升通道
【明報專訊】同仁堂國藥守上升軌（圖）
上 / 下一篇新聞
先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用
花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務
話你知：先買後付多線上交易 金額小也可分期
指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險
信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯
機管局推航班延誤保 一筆過賠300元
富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期
富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮
年輕人投身基金業 可先考FRM或HKSI證書
雍禾挾內地植髮一哥上市
陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場
銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案
遠東發展：正物色內房及海外放售項目
芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區
騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性
盛寶金融：擬明年推資產管理業務
澳門勞工局︰接獲太陽城僱員求助
三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化
擬申第二類醫療器械認證 拓內銷及出口市場
張兆聰：美大型科技股 通脹高低皆贏
陳智鑾：買舊樓博收購 先看重建價值
環球經濟數據
金子：高盛籲買入 友邦購11420
張兆聰：海爾智家看高一線
伍禮賢：港股波幅料收窄 蒙牛長線看好
潘啓才：貨乾分「絕對」同「相對」
何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」
《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈
申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品
沈永年：善用隔離時間做斷食
梁振輝：央行取態重中之重
陳大為：美國數據反映勞工市場「失效」
黃德几：日清食品整固後有望再上
陸振球：澳元港股或同步挾空倉
陸振球：2021年全球貧富差距再擴大
林少陽：市場或低估美加息幅度
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：留意估值不離地 有加價能力公司
蔡金強：中央經濟工作會議：穩字為先
徐家健：濠江風暴的本地啟示
艾雲豪：黑石上市之路的東風
李順威：當下形勢的判斷
劉思明：家電股可趁低吸納
何啟聰：資金流好倉博反彈 阿里認購28271
瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107
摩根大通亞洲：較多資金流淡倉 恒指可沽17077
周顯：內房老闆做刁 愈傾愈貴
張佩儀：自願供款扣稅 打工仔投資新出路
王弼：別忽略沃爾瑪網銷潛力
曾淵滄：中遠海控炒起 憧憬派息
湯文亮：從辣招稅看樓市升跌
陳永傑：變種新病毒或拖慢加息
廖偉強：地產代理難被科技取代
布少明：供應緊 樓市強
馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺
英皇壽臣山豪宅擬明年推迎通關 楊政龍：剛性需求仍大 明年樓價穩中向上
戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶
YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高
CAINE HILL 首日收200票超額3倍
首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍
MONACO ONE 洋溢摩納哥風情
譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬
通脹引發收水 減持高風險資產
先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用
花旗無意拓先買後付 免學生背負龐大債務
話你知：先買後付多線上交易 金額小也可分期
指無異「先使未來錢」 學者警告或陷債務風險
信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯
機管局推航班延誤保 一筆過賠300元
富國香港、建銀國際：港股估值便宜 明年回升可期
富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮
年輕人投身基金業 可先考FRM或HKSI證書
雍禾挾內地植髮一哥上市
陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場
銀保監：大灣區設保險服務中心 具初步方案
遠東發展：正物色內房及海外放售項目
芭蕾舞校營運商SDM 力吸「港漂」拓大灣區
騰盛博藥聯合療法 保持對Omicron中和活性
盛寶金融：擬明年推資產管理業務
澳門勞工局︰接獲太陽城僱員求助
三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化
擬申第二類醫療器械認證 拓內銷及出口市場
張兆聰：美大型科技股 通脹高低皆贏
陳智鑾：買舊樓博收購 先看重建價值
環球經濟數據
金子：高盛籲買入 友邦購11420
張兆聰：海爾智家看高一線
伍禮賢：港股波幅料收窄 蒙牛長線看好
潘啓才：貨乾分「絕對」同「相對」
何樂山：虛擬資產IDO集資防「鬥快認購」
《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈
申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品
沈永年：善用隔離時間做斷食
梁振輝：央行取態重中之重
陳大為：美國數據反映勞工市場「失效」
黃德几：日清食品整固後有望再上
陸振球：澳元港股或同步挾空倉
陸振球：2021年全球貧富差距再擴大
林少陽：市場或低估美加息幅度
李聲揚：留意估值不離地 有加價能力公司
蔡金強：中央經濟工作會議：穩字為先
徐家健：濠江風暴的本地啟示
艾雲豪：黑石上市之路的東風
李順威：當下形勢的判斷
劉思明：家電股可趁低吸納
何啟聰：資金流好倉博反彈 阿里認購28271
瑞銀亞洲：股價失守10天線 騰訊認購25107
摩根大通亞洲：較多資金流淡倉 恒指可沽17077
周顯：內房老闆做刁 愈傾愈貴
張佩儀：自願供款扣稅 打工仔投資新出路
王弼：別忽略沃爾瑪網銷潛力
曾淵滄：中遠海控炒起 憧憬派息
湯文亮：從辣招稅看樓市升跌
陳永傑：變種新病毒或拖慢加息
廖偉強：地產代理難被科技取代
布少明：供應緊 樓市強
馬泰陽：待售樓花3年高 明年新盤續旺
英皇壽臣山豪宅擬明年推迎通關 楊政龍：剛性需求仍大 明年樓價穩中向上
戲院插旗銅鑼灣 因該區盛載港人回憶
YOHO Town兩房838萬沽 創同類新高
CAINE HILL 首日收200票超額3倍
首11個月工廈買賣涉398億 按年升1.7倍
MONACO ONE 洋溢摩納哥風情
譽．港灣連續3月均呎企穩1.9萬
通脹引發收水 減持高風險資產
prev
next